Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Воины ВКС, участники специальной военной операции – в музейной комнате «Боевой Славы».

В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре

В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон

Экс-сотруднику технадзора области вынесен приговор по коррупционной статье

«Российский союз ветеранов Афганистана» стал лауреатом премии «Общественное признание – 2023»

Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности

Ветераны жалуются на недостаточное внимание к военно-патриотическому воспитанию со стороны МичГАУ

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ

В первый день выборов в Тамбовской области проголосовали свыше 40% избирателей

Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ

При строительстве ФОКа «пропали» 50 млн бюджетных рублей

» » Трое жердевцев предстанут перед судом за мошенничество с грантовыми средствами на развитие пчеловодства

Трое жердевцев предстанут перед судом за мошенничество с грантовыми средствами на развитие пчеловодства

Сегодня, 10:27
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Жердевского района Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей района. Им предъявлены обвинения по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с марта по июль 2022 года обвиняемые злоупотребили выделенными на развитие пчеловодства бюджетными средствами на общую сумму более 1,9 миллиона рублей. Они представили в региональное министерство фальшивые документы о целевом использовании гранта.

Уголовное дело передано в Жердевский районный суд Тамбовской области для дальнейшего рассмотрения по существу.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Перед судом предстанет курьер-мошенник

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенни ...

В Моршанске перед судом предстанет курьер мошенников

Сотрудники техникума обвиняют в краже более 2 миллионов рублей у сирот

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организации незак ...

Руководителя профкома МичГАУ обвиняют в мошенничестве



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Мичуринске открыли мемориальную доску ст. лейтенанту Тимошкину Александру Вячеславовичу

Сегодня, 10:48
0
В минувшие выходные у здания МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска состоялось торжественное мероприятие – открытие мемориальной доски ст. лейтенанту Тимошкину Александру Вячеславовичу.

В Тамбовский гарнизонный суд снова поступило дело о коррупции в липецком МЧС

Сегодня, 10:42
0
Второй Западный окружной военный суд отменил решение Тамбовского гарнизонного военного суда о возврате в прокуратуру уголовного дела о коррупции в липецком управлении МЧС. Основным фигурантом дела является Михаил Салфетников, который возглавлял ведомство в период с 2013 по 2020 годы.

Трое жердевцев предстанут перед судом за мошенничество с грантовыми средствами на развитие пчеловодства

Сегодня, 10:27
0
Прокуратура Жердевского района Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей района. Им предъявлены обвинения по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Экстренное предупреждение: жителей Тамбовской области могут ждать заморозки

Вчера, 13:42
0
Опубликовано экстренное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных условиях. Согласно данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 3 на 4 мая на территории области ожидаются опасные метеорологические явления – заморозки

С мая в Тамбове открываются летние кафе

Вчера, 13:33
0
Городские власти Тамбова планируют, что этим летом тамбовчане смогут насладиться отдыхом и перекусить в летних кафе, количество которых составит около тридцати.

Сегодня в Тамбовской области действует запрет на продажу алкоголя

1 мая 2024
0
В Тамбовской области, как и во всей стране, 1 мая традиционно отмечается День Весны и Труда. Чтобы снизить количество "пьяных" преступлений, в праздник Первомая полностью запрещается торговля алкогольными напитками. Это ограничение на продажу спиртного в государственные праздники действует в нашем

Тамбовчане могут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства

1 мая 2024
0
В мае в Тамбове продолжится выездная работа по профилактической иммунизации кошек и собак от вируса бешенства. Прививки своим питомцам смогут сделать все желающие бесплатно.

Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав приёмных детей в Рассказовском округе

1 мая 2024
0
В Тамбовской области проводится проверка в связи с фактами противоправных действий в отношении детей, принятых на воспитание в приемную семью из Рассказовского округа.

Проект реконструкции тамбовской филармонии снова корректируют

30 апреля 2024
0
Тамбовские власти снова планируют внести коррективы в проект реконструкции филармонии. 25 апреля в Единой информационной системе "Закупки" было опубликовано извещение о проведении торгов на выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию реконструкции главного концертного

До 22 июня арестовали подозреваемого в нападении на Андрея Попова

30 апреля 2024
0
В результате нападения на своего руководителя, 49-летний работник Андрея Попова был арестован на два месяца до 22 июня, сообщает пресс-служба Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области. Подозреваемый будет находиться в СИЗО в течение этого времени.

ФК «Спартак» проиграл на выезде команде из Орла

29 апреля 2024
0
28 апреля тамбовский ФК «Спартак» сыграл в гостях против команды «Орёл», одного из аутсайдеров чемпионата, до этого не набравшего ни одного очка.

В области откроют пункт подготовки участников СВО для госслужбы

29 апреля 2024
0
В Тамбовской области будет открыт пункт подготовки участников СВО для последующего трудоустройства в государственных компаниях и органах власти.

Усадьбу мещанина Игната Степанова в Тамбове хотят продать за рубль

29 апреля 2024
0
Объект культурного наследия регионального значения, известный как «Усадьба тамбовского мещанина Игната Степанова. Флигель», выставлен на торги по цене всего 1 рубль. Этот кирпичный двухэтажный дом, расположенный на улице Коммунальная, 48 в Тамбове, имеет площадь 339 квадратных метров, а также

Детский сад «Колокольчик» в Тамбове отремонтируют по решению суда

29 апреля 2024
0
Судом было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ в детском саду «Колокольчик». Суд удовлетворил административный иск, выдвинутый прокуратурой, о признании незаконного бездействия МАДОУ «Детский сад «Колокольчик» и администрации г. Тамбова, которое выразилось в невыполнении

С 13 мая в Тамбове начнут отключать горячую воду

28 апреля 2024
0
В областном центре начинается период отключения горячей воды, в связи с чем ежегодные гидравлические испытания будут проводиться в два этапа. В рамках первого этапа специалисты тамбовской компании "Квадра" выявят поврежденные участки сетей и выполнят необходимый ремонт. На втором этапе будет

Бударин Андрей назначен прокурор Староюрьевского района

28 апреля 2024
0
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Староюрьевского района Тамбовской области на пятилетний срок Андрей Сергеевич Бударин.

В первом чтении принят законопроект о мерах соцподдержки многодетных семей

27 апреля 2024
0
Принятие в первом чтении регионального законопроекта о мерах социальной поддержки многодетных семей на заседании Тамбовской областной Думы является важным шагом в реализации государственной политики по поддержке семей, в которых воспитывается множество детей.

В Мичуринске власти заплатили 3 млн рублей за недоделанный сквер

27 апреля 2024
0
Ситуация в Мичуринске, где чиновники заплатили 3 миллиона рублей за уложенную кусками плитку и горы строительного мусора вместо зеленой зоны отдыха с фонарями, лавочками, разноцветной плиткой и газоном, вызывает серьезные опасения и недовольство среди жителей.

Жители Тамбова опасаются за Пионерский парк из-за сомнительной репутации подрядчика

27 апреля 2024
0
Жители Тамбова обратились к федеральным властям по поводу будущего Пионерского парка, который расположен рядом с их домами, сообщает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров. В парке дети играют, пенсионеры отдыхают, а молодежь занимается спортом. Местные жители также призывают

На севере Тамбова замечены «организаторы» свалок

26 апреля 2024
0
В областном центре последнее время стало заметно увеличение стихийных свалок, вызывающее недовольство среди жителей. Однако, эти свалки не возникают самостоятельно - они формируются силами самих тамбовчан.

Бизнесмен Андрей Попов попал в реанимацию после нападения

26 апреля 2024
0
В пресс-службе Управления МВД России по Тамбовской области сообщили о задержании подозреваемого в нападении на бывшего заместителя председателя Тамбовской областной думы Андрея Попова.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги