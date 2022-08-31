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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организации незаконной миграции

Сегодня, 10:03
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организации незаконной миграцииПрокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору) ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия, с декабря 2018 года до мая 2022 года, обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал для 12 иностранных граждан подготовку документов, содержащих заведомо ложные сведения, на основании которых ими были получены разрешения на временное проживание и виды на жительство. Кроме того, фигурант организовал фиктивную регистрацию в жилом помещении в Тамбове по месту жительства и по месту пребывания пяти иностранных граждан.

Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области.
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