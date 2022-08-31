Россельхозбанк поздравил студентов Мичуринского ГАУ с Днем знаний 0 Первого сентября в Мичуринском государственном аграрном университете на территории коллекционного сада, заложенного всемирно известным селекционером-практиком Иваном Владимировичем Мичуриным, состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организации незаконной миграции 0 Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой

Жители Строителя выразят мнение о возможном присоединении к Тамбову 0 Сегодня, 2 сентября, по инициативе жителей поселка Строитель стартует голосование о его возможном присоединении к Тамбову. Выразить свое мнение может каждый совершеннолетний житель Строителя. Голосование пройдет через портал Госуслуг.

В Тамбовской области начали оформлять цифровые Карты болельщика 0 Теперь в Тамбовской области каждый желающий может оформить электронную карточку болельщика через систему госуслуг. После оформления через систему нужно будет подтвердить личность в МФЦ.

Прокуратура в судебном порядке признала незаконными действия адвокатской палаты 0 Прокуратурой Тамбовской области установлены факты необеспечения участия адвокатов в заседаниях районных судов вследствие того, что уведомления о необходимости такого участия направлялись посредством курьера либо по телефону вне разработанной подсистемы АРПН КИС АР.

В Тамбове появилась специальная техника для сбора вторсырья 0 Вторсырье в Тамбове и области теперь будет собирать специальная техника. Регоператор ТКО пополнил парк техники новым мусоровозом. Раньше для сбора вторсырья из специальных контейнеров использовали резервную технику, теперь же появилась специализированная. Машина уже вышла на маршрут на этой неделе.

Комиссия по делам несовершеннолетних провела акцию "Помоги пойти учиться" 0 Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение августа была организована акция «Помоги пойти учиться», которую поддержали сотрудники линейного отдела УМВД России на транспорте, УМВД России по городу Тамбову. Подарки в виде канцелярских и школьных принадлежностей

Школы Тамбовской области готовы к началу нового учебного года 0 Образовательные организации региона успешно прошли проверку готовности к новому учебному году. Особое внимание специалисты уделили вопросам комплексной безопасности: это пожарная и антитеррористическая безопасность, безопасность здоровья и жизнедеятельности, безопасность на дорогах.

Руководство администрации Мичуринского района награждено благодарностями союза ветеранов Афганистана 0 Председатель Правления местного отделения Тамбовской области общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Волков И. И. вместе с одним из членов ветеранской организации Топильской Р. В. 16 августа 2022 г. посетили административное здание Мичуринского района.

Житель Тамбовской области взял кредит и отправил мошенникам 2,6 млн рублей 0 Курьезный случай произошел еще в середине прошлого месяца. По сообщению УМВД в полицейский участок Мичуринска обратился 45-летний местный гражданин. Он рассказал, что получил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков по вопросам безопасности и начал объяснять

В Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки» 0 В десятый раз в Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки» это крупнейший праздник русского этноспорта.

Тамбовский «Спартак» в очередной раз проиграл 0 Тамбовский «Спартак» продолжил серию неудачных игр на этот раз проиграл в Брянске местному «Динамо» со счётом 1:3.

Тамбовчане возмущены, что в городе перекладывают асфальт уложенный в прошлом году 0 Городские власти в Тамбове решили поменять асфальт, уложенный во дворе домов по ул. 3-я Линия/Широкая в конце прошлого года на более новый. Последние дни подрядчик, который выиграл контракт на благоустройство двора в размере 20 млн рублей срезает совершенно новый асфальт. В ноябре прошлого года его

В Олимпийском парке прошёл концерт в честь 85-летия Тамбовской области 0 С размахом в Олимпийском парке Тамбова вчера прошел концерт в честь 85-летия Тамбовской области. По оценкам организаторов мероприятие собрало около 25 тысяч слушателей. Главными звездами вечера стали Artik & Asti, а также группа «Рекорд Оркестр».

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Рассказово 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, по факту массового отравления на выпускном вечере в заведении общественного питания в городе Рассказово.

Тамбовские аграрии приступили к севу озимых культур 0 Аграрии Тамбовской области приступили к севу озимых культур на полях под урожай 2023 года. Всего озимыми планируется засеять около 430 тысяч гектаров пашни, что превышает прошлогодние объемы сева (2021 – 405 тысяч гектаров).

ДТП с участием главы сельсовета повлекло смерть человека 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы одного из сельсоветов Тамбовского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного

Осуждена сотрудница Росприроднадзора за подделку акта проверки полигона «КомЭк» 0 Ленинский районный суд города Тамбова вынесен обвинительный приговор бывшей начальницы отдела государственного экологического надзора по Тамбовской области Росприроднадзора за подделку акта проверки мусорного полигона «КомЭк».Ее признали виновной в служебном подлоге.

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении бывшего сотрудника полиции 0 В мае текущего года бывший сотрудник полиции был оправдан по уголовному делу о превышении должностных полномочий.