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» » За ложную прописку можно получить срок

За ложную прописку можно получить срок

Сегодня, 09:30
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За ложную прописку можно получить срок 17 марта в дежурную часть городского управления полиции поступила информация о факте фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания. В ходе проведения совместных мероприятий сотрудниками подразделения миграции и участковым уполномоченным полиции выявлено, что в мае прошлого года в доме на улице Воровского мужчина 1983 года рождения осуществил фиктивную регистрацию шести граждан государства ближнего зарубежья, подав ложные документы на постановку на миграционный учет по месту пребывания.

Сотрудники полиции задокументировали деяние, предусмотренное статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина».
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