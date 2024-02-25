|
Руководителя профкома МичГАУ обвиняют в мошенничестве
Сегодня, 10:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Мичуринска объявила о том, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных в качестве материальной помощи студентам.
По данным следствия, за период с 2017 по 2021 год два руководителя студенческой профсоюзной организации, Юлия Фролова и Михаил Бубнов, якобы призывали студентов подавать заявления на получение материальной помощи. После получения средств, студентам предписывалось вернуть деньги "обратно в бюджет". В результате этой схемы было похищено около 36 млн рублей, выделенных университету в качестве материальной помощи студентам, обучающимся на бюджетной основе.
Михаила Бубнова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, суд приговорил к четырём годам условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года.
Однако Юлия Фролова не признала свою вину. Её обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовное дело в скором времени будет передано в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.