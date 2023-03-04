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Перед судом предстанет курьер-мошенник
Сегодня, 09:33
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Прокуратура Советского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Республики Мордовия. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), а также ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый с помощью мессенджера нашел работу курьера. Соучастник, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществлял звонки потерпевшим, представляясь сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что по вине их родственников произошли ДТП. Чтобы урегулировать вопрос с пострадавшей стороной, нужны деньги, которые можно передать через доверенное лицо.
Спустя некоторое время к женщинам приходил курьер – обвиняемый, который забирал требуемую сумму.
Жертвами мошенников стали три пенсионерки 92, 85 и 86 лет. Одна передала курьеру 190 тыс. рублей, две другие по 150 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу.
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