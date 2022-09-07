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Утверждено обвинительное заключение в отношении тамбовчанина, который поджег свою сожительницу
Сегодня, 09:31
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Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего тамбовчанина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).
По версии следствия, 03.05.2022, в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел словесный конфликт из-за неоплаты коммунальных услуг, в ходе которого фигурант уголовного дела выплеснул на сожительницу горючую жидкость и поджег ее.
Предполагая, что убил потерпевшую, обвиняемый покинул место происшествия. Благодаря своевременно оказанной помощи женщина выжила, получив тяжкий вред здоровью.
В результате возникшего пожара также была повреждена квартира потерпевшей.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу.
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