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На фоне пьяного конфликта мужчина убил земляка
Сегодня, 11:34
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И.о. прокурора Мордовского района Половневым Е.А. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Воронежской области, 1977 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, обвиняемый со своим земляком, 1978 г.р., находились в гостях у жителя Мордовского района. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в результате чего обвиняемый нанес один удар ножом потерпевшему в область шеи, от чего последний скончался на месте.
Уголовное дело направлено в Мордовский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: Depositphotos
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