Здание «Красных казарм» в Тамбове продали за 3,3 млн рублей Комментариев: 0



Ранее историческое здание выставляли на торги с начальной ценой в 1 рубль. Главное условие для покупателя — не просто приобрести объект, а восстановить его. Новый собственник должен провести полный комплекс работ по сохранению памятника и приспособить его для современного использования.



Здание построили в 1902 году. Оно входило в ансамбль, возведённый для Борисоглебского резервного батальона. Позже его долгие годы использовали как жилой дом, затем расселили и признали аварийным.



В администрации Тамбова такой механизм называют одним из способов спасения исторических зданий. Объект передают частному собственнику, но вместе с правом владения он получает и обязанность провести реставрацию.



ООО «Возрождение» уже покупало в Тамбове исторические здания по такой схеме. Ранее компания приобрела дом на Советской, 78а за 9,1 млн рублей и дом на Октябрьской, 25 за 4,2 млн рублей.



По данным администрации, за последние два года через этот механизм реализовали 11 объектов культурного наследия. При этом два здания уже вернули в муниципальную собственность из-за неисполнения условий конкурса.



В 2026 году власти планируют найти новых собственников ещё для нескольких исторических зданий. В списке — объекты на Советской, 64, Октябрьской, 30, жилой дом на Октябрьской, 59, казармы на Астраханской, 176Б и дом на Октябрьской, 43. Основное здание ансамбля «Красные казармы» на улице Студенецкой, 9Ж в Тамбове продали на торгах за 3,3 млн рублей. Новым собственником объекта культурного наследия стало ООО «Возрождение», сообщил глава администрации города Максим Косенков.Ранее историческое здание выставляли на торги с начальной ценой в 1 рубль. Главное условие для покупателя — не просто приобрести объект, а восстановить его. Новый собственник должен провести полный комплекс работ по сохранению памятника и приспособить его для современного использования.Здание построили в 1902 году. Оно входило в ансамбль, возведённый для Борисоглебского резервного батальона. Позже его долгие годы использовали как жилой дом, затем расселили и признали аварийным.В администрации Тамбова такой механизм называют одним из способов спасения исторических зданий. Объект передают частному собственнику, но вместе с правом владения он получает и обязанность провести реставрацию.ООО «Возрождение» уже покупало в Тамбове исторические здания по такой схеме. Ранее компания приобрела дом на Советской, 78а за 9,1 млн рублей и дом на Октябрьской, 25 за 4,2 млн рублей.По данным администрации, за последние два года через этот механизм реализовали 11 объектов культурного наследия. При этом два здания уже вернули в муниципальную собственность из-за неисполнения условий конкурса.В 2026 году власти планируют найти новых собственников ещё для нескольких исторических зданий. В списке — объекты на Советской, 64, Октябрьской, 30, жилой дом на Октябрьской, 59, казармы на Астраханской, 176Б и дом на Октябрьской, 43.



