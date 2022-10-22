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За 175 рублей в Тамбове хотят отдать в аренду историческое здание
Сегодня, 10:10
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9 ноября пройдут торги по сдаче в аренду объекта культурного наследия на улице Советской, 67 в Тамбове. Начальное предложение о стоимости аренды составляет всего около 175 рублей в год или по рублю за квадратный метр площади объекта, который состоит из двух этажей.
Важно отметить, что арендатор должен предпринять меры по сохранению и ремонту исторического здания. Сейчас здание, согласно заключению экспертов, находится в неудовлетворительном состоянии.
Здание примечательно тем, что одно из первых фотоателье в Тамбове было открыто в 1880 году Хрисанфом Бровкиным, почетным гражданином, на Большой (Советской, 67) улице, в доме Хайстова.
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