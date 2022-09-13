|
|
В Тамбове хотят отремонтировать здание драмтеатра
После обследования здания драматического театра в Тамбове управление по госохране объектов культурного наследия намерено провести ремонтные работы объекта культурного наследия.
По словам руководителя управления Наталии Юриной здание, построенное по проекту Феофила Свирчевского, требует комплексного ремонта фасадов, крыши, кровли. Началом работ по сохранению памятника станет разработка проектной документации, и затем реализация проекта.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
После обследования здания драматического театра в Тамбове управление по госохране объектов культурного наследия намерено провести ремонтные работы объекта культурного наследия.
В народный фронт обратились жители многоэтажки на Моршанском шоссе, 26 в Тамбове. Они пожаловались на затянувшееся восстановление благоустройства территории двора после ремонта сетей.
Прокуратурой Пичаевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим
По данным Агроэкспорта, экспорт тамбовского сахара за 8 месяцев текущего года увеличился на четверть относительно аналогичного периода 2021 года. Все это время на экспорт отправляли сахар, выработанный из урожая 2021 года. В начале сентября текущего года 5 тамбовских сахарных заводов приступили к
Принято решение на уровне области проложить экотропу к Святовскому озеру в Тамбовском районе. Планируется обустроить спортивные площадки, пункты проката спортивного инвентаря, чтобы каждый желающий смог не только насладиться природными красотами особенного места, но и заняться спортом.
После обработки 100% протоколов кандидат от партии «Единая Россия» Максим Егоров набрал 84,95%. На втором месте кандидат от Тамбовского отделения КПРФ Андрей Жидков - 6,77%, Павел Плотников от партии «Справедливая Россия» – 3,32% голосов, Олег Морозов от ЛДПР, – 2,42% голосов и Сергей Малинкович от
На данный момент явка избирателей на выборах Главы Тамбовской области достигает 50%. Избиратели голосуют как на избирательных участках, так и на дому. В передовиках Петровский и Сосновский район, там вчера явка избирателей превысила 70%.
Меньше чем в 20 км от Тамбова в Орловском сельсовете Тамбовского района располагается деревня Никоноровка. Как и во многих других селах, здесь есть проблемы с дорогами, водоснабжением, а также с газоснабжением, жителям приходится постоянно возить заправлять баллоны в город. При этом все соседние
Сегодня в Тамбовской области проходит второй день голосования на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления. По итогам
Учитель из Мичуринска Ольга Ушакова в рамках первого отборочного этапа в телешоу «Классная тема!» вышла в полуфинал состязаний. Образовательное шоу будут показывать на канале «Россия 1». В проекте из 35 педагогов, прошедших в полуфинал, выберут самого классного учителя страны.
Вчера в Тамбове стартовала очередная попытка завершить реконструкцию здания филармонии. Первая попытка начать глобальный ремонт главного концертного зала Тамбовской области началась 10 лет назад, потом процесс неоднократно замораживался.
15-го, 22-го и 29-го сентября в тестовом режиме введены дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов». Решение об организации дополнительных вылетом из Тамбова в Москву было принято по итогам мониторинга востребованности воздушного сообщения между областным центром и столицей.
Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего тамбовчанина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью,
9 сентября 2022 года началось голосование на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления.
Дочерняя компания «Россети» - «Тамбовэнерго» перестала платить АО «Тамбовской сетевой компании» за электроэнергию по договору, который действовал между обществами с 2008 года.
В Тамбовской области сложились благоприятные условия для сева озимых культур под урожай 2023 года.
В конце августа текущего года Кирсановской межрайонной прокуратурой в рамках проверки соблюдения законодательства в сфере лесопользования установлен факт загрязнения земли и лесов сточными водами, вследствие их излива из городского канализационного коллектора, расположенного в одном из выделов
За 8 месяцев 2022 года Тамбовский филиал Россельхозбанка предоставил предприятиям агропромышленного комплекса региона 5,4 млрд руб. Из них 4,1 млрд рублей, то есть 75,9%, заемщики получили по льготной ставке.
5 сентября 2022 года ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров Валентин Васильевич.
Прокурором города Мичуринска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки бывшим сотрудником полиции.
В учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина прошло торжественное собрание посвященное Дню финансиста. Главной целью бюджетной и финансовой политики является улучшение качества жизни населения.