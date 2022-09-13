В Тамбове хотят отремонтировать здание драмтеатра 0 После обследования здания драматического театра в Тамбове управление по госохране объектов культурного наследия намерено провести ремонтные работы объекта культурного наследия.

Второй месяц жильцы дома по Моршанскому шоссе ждут восстановления нарушенного благоустройства 0 В народный фронт обратились жители многоэтажки на Моршанском шоссе, 26 в Тамбове. Они пожаловались на затянувшееся восстановление благоустройства территории двора после ремонта сетей.

Мужчина отправится в места лишения свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 0 Прокуратурой Пичаевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим

Экспорт сахара в Тамбовской области увеличился на четверть 0 По данным Агроэкспорта, экспорт тамбовского сахара за 8 месяцев текущего года увеличился на четверть относительно аналогичного периода 2021 года. Все это время на экспорт отправляли сахар, выработанный из урожая 2021 года. В начале сентября текущего года 5 тамбовских сахарных заводов приступили к

В Тамбовском районе проложат экотропу 0 Принято решение на уровне области проложить экотропу к Святовскому озеру в Тамбовском районе. Планируется обустроить спортивные площадки, пункты проката спортивного инвентаря, чтобы каждый желающий смог не только насладиться природными красотами особенного места, но и заняться спортом.

Максим Егоров победил с результатом в 85% 0 После обработки 100% протоколов кандидат от партии «Единая Россия» Максим Егоров набрал 84,95%. На втором месте кандидат от Тамбовского отделения КПРФ Андрей Жидков - 6,77%, Павел Плотников от партии «Справедливая Россия» – 3,32% голосов, Олег Морозов от ЛДПР, – 2,42% голосов и Сергей Малинкович от

Явка избирателей достигает 50% 0 На данный момент явка избирателей на выборах Главы Тамбовской области достигает 50%. Избиратели голосуют как на избирательных участках, так и на дому. В передовиках Петровский и Сосновский район, там вчера явка избирателей превысила 70%.

Жители Тамбовского района десятилетиями ждут газификации 0 Меньше чем в 20 км от Тамбова в Орловском сельсовете Тамбовского района располагается деревня Никоноровка. Как и во многих других селах, здесь есть проблемы с дорогами, водоснабжением, а также с газоснабжением, жителям приходится постоянно возить заправлять баллоны в город. При этом все соседние

В Тамбовской области стартовал второй день голосования 0 Сегодня в Тамбовской области проходит второй день голосования на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления. По итогам

Учитель из Мичуринска вышла в полуфинал телешоу «Классная тема!» 0 Учитель из Мичуринска Ольга Ушакова в рамках первого отборочного этапа в телешоу «Классная тема!» вышла в полуфинал состязаний. Образовательное шоу будут показывать на канале «Россия 1». В проекте из 35 педагогов, прошедших в полуфинал, выберут самого классного учителя страны.

В Тамбове возобновилась реконструкция филармонии 0 Вчера в Тамбове стартовала очередная попытка завершить реконструкцию здания филармонии. Первая попытка начать глобальный ремонт главного концертного зала Тамбовской области началась 10 лет назад, потом процесс неоднократно замораживался.

В тестовом режиме вводят дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов» 0 15-го, 22-го и 29-го сентября в тестовом режиме введены дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов». Решение об организации дополнительных вылетом из Тамбова в Москву было принято по итогам мониторинга востребованности воздушного сообщения между областным центром и столицей.

Утверждено обвинительное заключение в отношении тамбовчанина, который поджег свою сожительницу 0 Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего тамбовчанина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью,

Избирательные участки Тамбовской области приступили к работе 0 9 сентября 2022 года началось голосование на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления.

«Тамбовэнерго» может спровоцировать коллапс в электроснабжении региона 0 Дочерняя компания «Россети» - «Тамбовэнерго» перестала платить АО «Тамбовской сетевой компании» за электроэнергию по договору, который действовал между обществами с 2008 года.

Все районы области приступили к севу озимых культур 0 В Тамбовской области сложились благоприятные условия для сева озимых культур под урожай 2023 года.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к недопущению загрязнения окружающей среды 0 В конце августа текущего года Кирсановской межрайонной прокуратурой в рамках проверки соблюдения законодательства в сфере лесопользования установлен факт загрязнения земли и лесов сточными водами, вследствие их излива из городского канализационного коллектора, расположенного в одном из выделов

Россельхозбанк направил 5,4 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала 2022 года 0 За 8 месяцев 2022 года Тамбовский филиал Россельхозбанка предоставил предприятиям агропромышленного комплекса региона 5,4 млрд руб. Из них 4,1 млрд рублей, то есть 75,9%, заемщики получили по льготной ставке.

Ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров Валентин Васильевич 0 5 сентября 2022 года ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров Валентин Васильевич.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мелком взяточничестве 0 Прокурором города Мичуринска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки бывшим сотрудником полиции.