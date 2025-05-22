В Тамбове на продажу выставлены пять памятников архитектуры: власти ищут инвесторов Комментариев: 0



Наиболее дорогостоящим из выставленных объектов стал «Доходный дом Пикулина», расположенный по адресу улица Октябрьская, 30. Этот трёхэтажный дом с подвалом, построенный в 1901 году, был признан памятником архитектуры лишь в декабре 2024 года. Здание площадью 792 кв. м имеет кадастровую стоимость 5,5 миллиона рублей.



Вторым по стоимости значится «Комплекс казарм» на улице Студенецкой, 9ж. Возведённые в период с 1907 по 1910 год, казармы имеют общую площадь 1,6 тысячи квадратных метров и оценены в 4,4 миллиона рублей. До пожара 2007 года в этом здании, которое было переоборудовано под жильё, располагались жилые квартиры.



В список также вошли: двухэтажный «Дом жилой» на Советской, 64, построенный в конце XIX века (405,3 кв. м, стоимость — 3,4 млн рублей), и «Дом жилой» на Интернациональной, 89, площадью 305,6 кв. м, предположительно построенный на рубеже XIX–XX веков. Последний объект является самым доступным по цене — 2,2 миллиона рублей.



Суммарная кадастровая стоимость четырёх из пяти объектов составляет 15,5 миллиона рублей. Цена пятого здания — «Доходного дома» на Октябрьской — пока официально не озвучена.



С 2023 года в Тамбове уже продано 20 исторических зданий. Среди них: «Дом купца И.И. Волокитина», «Городская усадьба купца Ефанова», «Усадьба инженера Т.А. Сверчевского», «Дом А.И. Сатина» и другие объекты, расположенные на ключевых улицах города — Советской, Октябрьской, Максима Горького, Комсомольской и Лермонтовской.



Некоторые сделки, заключённые ранее, привлекли внимание своим символическим характером. Так, в январе 2025 года московская компания «Сиверсия» приобрела «Комплекс доходных домов М.В. Асеева» за 1 рубль. За аналогичную сумму был передан и «Дом М.Т. Попова» воронежской фирме «Стройторг». Осенью 2024 года компания «Современные строительные технологии» приобрела «Усадьбу Ефанова» за 669,7 тысячи рублей, а фирма «Возрождение» — жилой дом на Октябрьской за 4,2 миллиона рублей.



Таким образом, власти города продолжают делать ставку на привлечение частных инвестиций в сохранение культурного наследия, предлагая выгодные условия для восстановления и дальнейшего использования исторических объектов.



Фото: Алена Дуранчева ПроТамбов Администрация Тамбова продолжает реализацию программы по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В рамках этой инициативы на продажу выставлены пять зданий, расположенных в историческом центре города. Информация об этом опубликована в официальном реестре на сайте городской администрации.Наиболее дорогостоящим из выставленных объектов стал «Доходный дом Пикулина», расположенный по адресу улица Октябрьская, 30. Этот трёхэтажный дом с подвалом, построенный в 1901 году, был признан памятником архитектуры лишь в декабре 2024 года. Здание площадью 792 кв. м имеет кадастровую стоимость 5,5 миллиона рублей.Вторым по стоимости значится «Комплекс казарм» на улице Студенецкой, 9ж. Возведённые в период с 1907 по 1910 год, казармы имеют общую площадь 1,6 тысячи квадратных метров и оценены в 4,4 миллиона рублей. До пожара 2007 года в этом здании, которое было переоборудовано под жильё, располагались жилые квартиры.В список также вошли: двухэтажный «Дом жилой» на Советской, 64, построенный в конце XIX века (405,3 кв. м, стоимость — 3,4 млн рублей), и «Дом жилой» на Интернациональной, 89, площадью 305,6 кв. м, предположительно построенный на рубеже XIX–XX веков. Последний объект является самым доступным по цене — 2,2 миллиона рублей.Суммарная кадастровая стоимость четырёх из пяти объектов составляет 15,5 миллиона рублей. Цена пятого здания — «Доходного дома» на Октябрьской — пока официально не озвучена.С 2023 года в Тамбове уже продано 20 исторических зданий. Среди них: «Дом купца И.И. Волокитина», «Городская усадьба купца Ефанова», «Усадьба инженера Т.А. Сверчевского», «Дом А.И. Сатина» и другие объекты, расположенные на ключевых улицах города — Советской, Октябрьской, Максима Горького, Комсомольской и Лермонтовской.Некоторые сделки, заключённые ранее, привлекли внимание своим символическим характером. Так, в январе 2025 года московская компания «Сиверсия» приобрела «Комплекс доходных домов М.В. Асеева» за 1 рубль. За аналогичную сумму был передан и «Дом М.Т. Попова» воронежской фирме «Стройторг». Осенью 2024 года компания «Современные строительные технологии» приобрела «Усадьбу Ефанова» за 669,7 тысячи рублей, а фирма «Возрождение» — жилой дом на Октябрьской за 4,2 миллиона рублей.Таким образом, власти города продолжают делать ставку на привлечение частных инвестиций в сохранение культурного наследия, предлагая выгодные условия для восстановления и дальнейшего использования исторических объектов.Фото: Алена Дуранчева ПроТамбов



