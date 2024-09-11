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В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия
Сегодня, 11:44
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В Тамбове два здания были включены в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован департаментом по государственной охране объектов культурного наследия региона.
Здания расположены по адресам: улица Архиепископа Луки, 4 и Октябрьская, 59А. Оба объекта признаны «исторически ценными архитектурными объектами». Первый — дом известного врача И. И. Солодихина, находится рядом с музеем Архиепископа Луки. Второй — жилой дом, построенный в 1917 году. Оба здания имеют историческое и архитектурное значение.
Дом И. И. Солодихина был возведён для первого окулиста Тамбова, который также был членом Тамбовского медицинского общества. Иллиодор Иванович родился в семье мещан, рано остался без родителей и попал в детский дом. В 1876 году он окончил медицинский факультет Харьковского университета и впоследствии занимал ключевые позиции в глазном отделении Тамбовской губернской земской больницы до 1921 года. В его практике были операции по челюстно-лицевой хирургии, урологии и удалению опухолей, а также он исполнял обязанности старшего врача больницы с 1910 по 1911 годы.
Согласно данным «Викигид», дом на улице Октябрьская был построен в начале 20-го века и является градоформирующим объектом архитектуры. Этот памятник расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
В ближайшее время специалисты проведут экспертизу, чтобы определить историко-культурную ценность этих зданий. По результатам экспертизы будет принято решение о признании их объектами культурного наследия или об отказе в этом.
Фото: Олег Карнаухов
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