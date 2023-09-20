Пополнился список объектов культурного наследия Тамбовской области Комментариев: 0



Один из получивших статус объекта культурного наследия - бывший инфекционный корпус губернской земской больницы, расположенный по адресу: улица Бориса Васильева, 1а. Это здание, построенное в 1819 году, ранее служило терапевтическим отделением областной больницы до Великой Отечественной войны. Оно характеризуется сохранением своей первоначальной архитектурной структуры, стилистической композиции декора в стиле эклектики и остается верным своей первоначальной функции как лечебного учреждения.



Еще одним объектом культурного значения стала бывшая прачечная губернской земской больницы, расположенная по адресу: улица Московская, 54а. Это кирпичное здание в стиле готики, которое также сохранило свою первоначальную структуру и стилистическую композицию декора в стиле эклектики.



Кроме того, статус объекта культурного наследия регионального значения получил жилой дом по адресу: улица Кронштадтская, 35.



И наконец, здание бывшей больницы суконной фабрики наследников Веры Рагозы в Рассказове, расположенное на улице Некрасова, также было признано объектом культурного наследия. Фабрика, унаследованная Верой Яковлевной от ее дяди, специализировалась на производстве различных шерстяных тканей, включая солдатские и крестьянские одежды, ковры, одеяла и войлок. Продукция фабрики поставлялась в различные учреждения, включая армию, тюрьмы, полицию, больницы, государственные и частные организации.



Важно отметить, что Вера Рагоза проявила заботу о своих сотрудниках, открывая для них больницу и общежития в начале XX века. Именно здание этой бывшей больницы было включено в список объектов культурного наследия. Четыре здания в Тамбовской области были признаны объектами культурного наследия регионального значения. Из них три находятся в Тамбове, а одно в Рассказове.Один из получивших статус объекта культурного наследия - бывший инфекционный корпус губернской земской больницы, расположенный по адресу: улица Бориса Васильева, 1а. Это здание, построенное в 1819 году, ранее служило терапевтическим отделением областной больницы до Великой Отечественной войны. Оно характеризуется сохранением своей первоначальной архитектурной структуры, стилистической композиции декора в стиле эклектики и остается верным своей первоначальной функции как лечебного учреждения.Еще одним объектом культурного значения стала бывшая прачечная губернской земской больницы, расположенная по адресу: улица Московская, 54а. Это кирпичное здание в стиле готики, которое также сохранило свою первоначальную структуру и стилистическую композицию декора в стиле эклектики.Кроме того, статус объекта культурного наследия регионального значения получил жилой дом по адресу: улица Кронштадтская, 35.И наконец, здание бывшей больницы суконной фабрики наследников Веры Рагозы в Рассказове, расположенное на улице Некрасова, также было признано объектом культурного наследия. Фабрика, унаследованная Верой Яковлевной от ее дяди, специализировалась на производстве различных шерстяных тканей, включая солдатские и крестьянские одежды, ковры, одеяла и войлок. Продукция фабрики поставлялась в различные учреждения, включая армию, тюрьмы, полицию, больницы, государственные и частные организации.Важно отметить, что Вера Рагоза проявила заботу о своих сотрудниках, открывая для них больницу и общежития в начале XX века. Именно здание этой бывшей больницы было включено в список объектов культурного наследия.



