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Зданию по улице Московской, 90 в Тамбове присвоили статус объекта культурного наследия
В Тамбове здание по улице Московской, 90 получило статус объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Соответствующий нормативный документ был принят 9 июля департаментом по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.
Это здание, известное как бывший "Интендантский склад с конторами", имеет историческое значение. В первой половине XIX века в этом здании размещалась Тамбовская Комиссариатская комиссия Комиссариатского департамента Военного Министерства. В 1864 году структура была упразднена, и её функции переданы приемной комиссии при Тамбовском интендантском вещевом складе. Последняя была расформирована в 1918 году.
Присвоение статуса объекта культурного наследия позволит обеспечить сохранение и защиту исторического здания, а также подчеркнет его значение в истории региона.
Фото: vk.com/pamtmb
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В Тамбове здание по улице Московской, 90 получило статус объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Соответствующий нормативный документ был принят 9 июля департаментом по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.
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