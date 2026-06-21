С тамбовской строительной СРО взыскали почти 16 млн рублей из-за подрядчика-банкрота Комментариев: 0



Дополнительно суд взыскал с саморегулируемой организации около 385 тыс. рублей судебных расходов.



Разбирательство связано с семью контрактами на выполнение строительно-монтажных работ на объектах трубопроводной системы «Транснефти», заключёнными в 2022–2023 годах.



По данным суда, подрядчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ, а в одном случае привлёк к исполнению договора субподрядчика без согласования с заказчиком.



Ранее Арбитражный суд Брянской области уже взыскивал с ООО «ОДИ» неустойки по всем контрактам, однако фактически исполнить эти решения не удалось. В октябре 2025 года компания была признана несостоятельной.



Общий объём требований «Транснефть – Дружба», включённых в реестр кредиторов, превысил 16 млн рублей. В эту сумму вошли начисленные неустойки и стоимость невозвращённых материалов.



Поскольку ООО «ОДИ» более 15 лет являлось участником Ассоциации СРО «Тамбовские строители», заказчик потребовал компенсацию уже от саморегулируемой организации.



Ассоциация отказалась выплачивать средства, заявив, что компания ещё может самостоятельно погасить задолженность, а сами контракты якобы были заключены по неконкурентной процедуре.



Однако суд эти аргументы не принял.



Арбитраж указал, что признание подрядчика банкротом позволяет обращаться с требованиями к субсидиарному должнику напрямую. Кроме того, несмотря на название процедуры, использованный редукцион был признан конкурентной закупкой, поскольку участники открыто соревновались между собой, снижая цену контракта.



Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение одного месяца. Арбитражный суд Тамбовской области обязал Ассоциацию СРО «Тамбовские строители» выплатить почти 16 млн рублей в пользу АО «Транснефть – Дружба». Как сообщает деловое издание «Вердикт», речь идёт о компенсации ущерба, возникшего после нарушений, допущенных тамбовской компанией ООО «ОДИ», которая впоследствии была признана банкротом.Дополнительно суд взыскал с саморегулируемой организации около 385 тыс. рублей судебных расходов.Разбирательство связано с семью контрактами на выполнение строительно-монтажных работ на объектах трубопроводной системы «Транснефти», заключёнными в 2022–2023 годах.По данным суда, подрядчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ, а в одном случае привлёк к исполнению договора субподрядчика без согласования с заказчиком.Ранее Арбитражный суд Брянской области уже взыскивал с ООО «ОДИ» неустойки по всем контрактам, однако фактически исполнить эти решения не удалось. В октябре 2025 года компания была признана несостоятельной.Общий объём требований «Транснефть – Дружба», включённых в реестр кредиторов, превысил 16 млн рублей. В эту сумму вошли начисленные неустойки и стоимость невозвращённых материалов.Поскольку ООО «ОДИ» более 15 лет являлось участником Ассоциации СРО «Тамбовские строители», заказчик потребовал компенсацию уже от саморегулируемой организации.Ассоциация отказалась выплачивать средства, заявив, что компания ещё может самостоятельно погасить задолженность, а сами контракты якобы были заключены по неконкурентной процедуре.Однако суд эти аргументы не принял.Арбитраж указал, что признание подрядчика банкротом позволяет обращаться с требованиями к субсидиарному должнику напрямую. Кроме того, несмотря на название процедуры, использованный редукцион был признан конкурентной закупкой, поскольку участники открыто соревновались между собой, снижая цену контракта.Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение одного месяца.



