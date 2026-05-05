Суд отказал администрации Котовска во взыскании почти 3 млн рублей с подрядчика станции очистки воды



Речь идёт о муниципальном контракте, заключённом в 2023 году. Компания занималась строительством станции очистки воды и водопроводных сетей в районе улицы Красногвардейской в Котовске. Стоимость третьего этапа работ составляла 32,2 млн рублей.



Администрация города требовала взыскать с подрядчика более 1 млн рублей пени за просрочку, 1,6 млн рублей штрафа за привлечение субподрядчика, а также дополнительные штрафы за замечания строительного контроля.



Однако суд пришёл к выводу, что задержка работ возникла из-за самого заказчика. В материалах дела указано, что подрядчик неоднократно сообщал о необходимости корректировки проектной документации, без которой продолжать строительство было невозможно. Документы предоставлялись с задержкой, поэтому компания имела право приостановить работы.



Кроме того, суд отметил, что объект был полностью построен, а качество выполненных работ администрация не оспаривала.



Отдельно арбитраж указал, что по нормам законодательства о госзакупках заказчик обязан списывать начисленные штрафы и пени, если контракт исполнен полностью, а размер санкций не превышает 5% от цены договора. В данном случае это условие было соблюдено.



В результате иск администрации Котовска был отклонён полностью. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



Как отмечает «Вердикт», ООО «Реал-Макс» ранее уже участвовало в крупных судебных спорах с региональными властями, связанных со строительством дорог и коммунальной инфраструктуры. Арбитражный суд Тамбовской области отказал администрации Котовска во взыскании с тамбовской компании ООО «Реал-Макс» около 2,85 млн рублей штрафов и пеней по контракту на строительство станции очистки воды. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».




