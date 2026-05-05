Контрольный пакет «Русагро» передали государству: у холдинга есть предприятия в Тамбовской области
Вчера, 11:01
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал государству контрольный пакет акций агрохолдинга «Русагро», основанного бизнесменом Вадимом Мошковичем. Речь идёт более чем о 65% акций компании.
Помимо акций, суд постановил обратить в доход государства денежные средства и доли в ряде компаний, связанных с холдингом. В числе активов фигурирует и доля в ООО «Бондарский сыродельный завод» в Тамбовской области. Ранее отдельные структуры «Русагро» были зарегистрированы в регионе, однако позже сменили юридический адрес на Белгородскую область.
В Генпрокуратуре считают, что Вадим Мошкович, будучи сенатором от Белгородской области, нарушал антикоррупционные ограничения и продолжал заниматься бизнесом. По версии ведомства, часть прибыли выводилась за рубеж через офшоры.
«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов страны. В структуру группы входят сахарные заводы, сельхозпредприятия и свиноводческие комплексы в разных регионах, включая Тамбовскую область.
Сам Вадим Мошкович и бывший гендиректор компании Максим Басов сейчас находятся под стражей по уголовному делу о мошенничестве и других экономических преступлениях. В компании при этом заявляют, что предприятия продолжают работать в обычном режиме.
