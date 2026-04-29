В Тамбовской области аннулировали декларации на 170 млн кг зерна
Россельхознадзор в 2026 году прекратил действие 49 деклараций на зерно у 36 производителей Тамбовской области. Общий объём продукции составил около 170 млн килограммов.
Причиной стало отсутствие необходимых лабораторных исследований, которые должны подтверждать качество и безопасность зерна.
Больше всего нарушений выявили у фермерского хозяйства в Токаревском районе. По четырём декларациям там было реализовано более 130 млн кг зерна. Также нарушения нашли у нескольких других предприятий и фермеров.
В ведомстве отметили, что часть исследований вызывает сомнения: лаборатория, которая их проводила, находится более чем в тысяче километров от производителей.
После аннулирования деклараций использовать их для продажи и перевозки зерна запрещено. Производителям направили предупреждения о необходимости соблюдать требования законодательства.
