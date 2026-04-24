Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
В Тамбовской области усилят меры безопасности в праздничные дни

В Тамбовской области усилят меры безопасности в дни проведения массовых мероприятий — 27 апреля, в День основания Тамбова, а также 1 и 9 мая. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов по итогам заседания антитеррористической комиссии.

Как сообщили в правительстве области, дополнительные силы направят на охрану общественного порядка в местах массового пребывания людей, на предприятиях, объектах коммунальной инфраструктуры, в учреждениях здравоохранения и социальной сферы. К обеспечению безопасности привлекут сотрудников полиции, Росгвардии, казачьи формирования и частные охранные предприятия.

Особое внимание уделят воинским памятникам и обелискам.

Жителей региона просят быть внимательными и незамедлительно сообщать о подозрительных предметах, неизвестных лицах или замеченных беспилотниках. Сделать это можно по телефону 112 или через мобильное приложение «Радар.НФ».

Отдельно власти предупреждают: при обнаружении беспилотного летательного аппарата нельзя приближаться к нему, трогать или пытаться переместить. Это может быть опасно из-за риска взрыва. В такой ситуации необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в экстренные службы.

В регионе также продолжает действовать запрет на съёмку военных и стратегически важных объектов, а также на публикацию информации об их местонахождении и последствиях их использования. Жителей просят с пониманием относиться к требованиям правоохранительных органов прекратить съёмку, если она ведётся вблизи таких объектов.

Несмотря на усиление мер, в правительстве отмечают, что обстановка в области остаётся стабильной и находится под контролем.

Сообщить о происшествиях также можно по телефонам дежурных служб:

УМВД России по Тамбовской области: 79-93-65
УФСБ России по Тамбовской области: 72-40-70
ГУ МЧС России по Тамбовской области: 79-56-44, 75-24-00
Пожарно-спасательный центр: 72-07-93
Росгвардия: 77-26-72
Будущее тамбовского «Хогвартса» остаётся под вопросом: реставрация оценивается в миллиард рублей

В Тамбовской области обсудили судьбу одного из самых необычных и одновременно заброшенных объектов региона — старинного здания в посёлке Чакинский сельхозтехникум Ржаксинского округа, известного среди жителей как «тамбовский Хогвартс». Вопрос прозвучал на пресс-конференции в областном министерстве

В Тамбовской области усилят меры безопасности в праздничные дни

В Тамбовской области усилят меры безопасности в дни проведения массовых мероприятий — 27 апреля, в День основания Тамбова, а также 1 и 9 мая. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов по итогам заседания антитеррористической комиссии. Как сообщили в правительстве области,

Аварийный дом на Авиационной признали аварийным «под снос», но расселять пока некуда

Администрация Тамбова ответила на запрос по дому № 141, корпус 11 на улице Авиационной, о тяжёлом состоянии которого ранее писали СМИ. Как сообщили власти, ещё в 2022 году здание официально признали аварийным и подлежащим сносу. Планировалось, что жильцов расселят до конца 2024–2025 годов. Однако

В Тамбове представили книгу памяти о ликвидаторах Чернобыльской аварии

В Музейно-выставочном центре Тамбовской области 23 апреля прошла презентация книги памяти «Опалённые радиацией. Чернобыль — 40 лет» (16+). Это первое в регионе издание, в котором собраны имена, фотографии и воспоминания тамбовчан, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Минэкологии требует с подрядчика ООО «СТИНЭК» 27,5 млн рублей за «аренду» собственного моста

Министерство экологии Тамбовской области подало в суд на компанию «СТИНЭК», требуя вернуть 27,5 млн рублей. Иск уже принят к производству Арбитражным судом, первое заседание пока не назначено. Как выяснило деловое издание «Вердикт», спор возник из-за работ по расчистке реки Цна. По версии

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске продолжается серия встреч школьников с ветеранами боевых действий. Очередной «Урок мужества» прошёл в музее «Боевой Славы», где с учащимися 7 класса Новоникольской школы пообщался ветеран войны в Афганистане, лётчик, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников.

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске продолжается работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередная встреча прошла в музее «Боевой Славы», где с учащимися 8 класса школы № 17 пообщался ветеран боевых действий в Чечне, кавалер ордена Мужества Сергей Пальчик. Мероприятие организовано при участии Мичуринского

В Тамбове мужчина выбросил старое кресло мимо контейнера — его зафиксировали камеры

В Тамбове камеры видеонаблюдения зафиксировали очередной случай неправильного обращения с отходами. Об этом сообщили в АО «Тамбовская сетевая компания». На записи видно, как к контейнерной площадке подъезжает белый микроавтобус. Из него выходит мужчина, достаёт старое кресло и ставит его прямо

Тамбовский боксёр Илья Попов получил государственную награду в Кремле

В Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград победителям мировых первенств по боксу и представителям Федерации бокса России. Награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад спортсменов в развитие

В Тамбовской области просроченная задолженность по зарплате превысила 16 млн рублей

В Тамбовской области по состоянию на 31 марта 2026 года зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате в размере 16,4 млн рублей. Такие данные приводит Тамбовстат, их проанализировало деловое издание «Вердикт». Речь идёт о задолженности в крупных и средних организациях — без учёта

В облдуме поспорили о будущем тамбовского аэропорта: обсуждение дошло до эмоций

В Тамбовской областной Думе разгорелась острая дискуссия о будущем аэропорта «Тамбов». Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета по промышленности, строительству, транспорту и предпринимательству. Как сообщает «Вердикт», корреспондент которого присутствовал на заседании, обсуждение

В Тамбовской области изменят правила капремонта: за лифты придётся платить внимательнее

В Тамбовской области готовят изменения в правила капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесён в областную думу и связан с обновлением федерального законодательства. На первый взгляд речь идёт о технических поправках, но на практике они могут повлиять на то, какие

ФАС приостановила конкурс на 794 млн рублей по ремонту дорог в Тамбовской области

Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило проведение крупного конкурса на модернизацию постов весогабаритного контроля и ремонт региональных дорог. Начальная стоимость контракта составляет 793,9 млн рублей. Закупку проводит учреждение «Тамбовавтодор». В рамках проекта

Налоговая инициировала банкротство швейной фабрики в Мичуринске

Межрайонная ИФНС №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс», расположенного в Мичуринске. Как сообщает издание «Вердикт», сумма требований налогового органа в материалах суда не раскрывается. Однако, по

Жители дома в Тамбове остались без тепла после закрытия хлебозавода

В Тамбове остановка «Тамбовского хлебозавода» привела к коммунальной проблеме для жителей многоквартирного дома, сообщает «Вердикт». Без горячей воды и отопления оказался пятиэтажный дом № 131А на улице Лермонтовской, где проживают жильцы 54 квартир. Ситуация была рассмотрена на заседании

Иск на 36 млн рублей к Тамбовскому пороховому заводу рассмотрят в закрытом режиме

Арбитражный суд Тамбовской области назначил судебное разбирательство по иску московского ООО «Феникс» к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод». Заседание состоится 25 мая и пройдёт в закрытом режиме. Сумма требований составляет 36,1 млн рублей. Как следует из материалов

Суд обязал подрядчика устранить дефекты дорог в микрорайоне Майский

Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд добилась исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту на строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Майский. Как установлено в ходе прокурорской проверки, на ряде участков выявлены дефекты дорожного покрытия. Так, на

Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки»

Власти Тамбовской области намерены усилить развитие туристической отрасли и закрепить рост интереса к региону. Эти планы обсуждались на совещании у губернатора с участием исполняющего обязанности министра туризма Станислава Дзасохова. По его словам, 2025 год стал для отрасли успешным: регион

Тамбовский ресторатор рассказал о ценах, кадровом голоде и «вымирании» ночной индустрии

Директор одного из успешных ресторанов Тамбова Кирилл Алёхин в интервью деловому изданию «Вердикт» рассказал о трансформации ресторанного рынка, проблемах отрасли и изменившихся запросах посетителей. Кириллу Алёхину 35 лет, в сфере общепита он работает почти два десятилетия. Карьеру начинал

Столичные дизайнеры вместо местных: обновление «Октябрьского» в Селезнях вызывает вопросы

К проекту обновления производственной площадки АО «Октябрьское» в селе Селезни привлекли студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Речь идёт о комплексном переосмыслении территории предприятия, где сосредоточены агрохимическое направление,

В Тамбовской области стартует туристический сезон: регион готовит более 100 событий

В Тамбовской области начинается новый туристический сезон. О планах по развитию отрасли и подготовке летней программы рассказал на совещании у главы региона исполняющий обязанности министра туризма Станислав Дзасохов. По его словам, за прошлый год региону удалось существенно нарастить
