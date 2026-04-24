В Тамбовской области усилят меры безопасности в праздничные дни

Как сообщили в правительстве области, дополнительные силы направят на охрану общественного порядка в местах массового пребывания людей, на предприятиях, объектах коммунальной инфраструктуры, в учреждениях здравоохранения и социальной сферы. К обеспечению безопасности привлекут сотрудников полиции, Росгвардии, казачьи формирования и частные охранные предприятия.



Особое внимание уделят воинским памятникам и обелискам.



Жителей региона просят быть внимательными и незамедлительно сообщать о подозрительных предметах, неизвестных лицах или замеченных беспилотниках. Сделать это можно по телефону 112 или через мобильное приложение «Радар.НФ».



Отдельно власти предупреждают: при обнаружении беспилотного летательного аппарата нельзя приближаться к нему, трогать или пытаться переместить. Это может быть опасно из-за риска взрыва. В такой ситуации необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в экстренные службы.



В регионе также продолжает действовать запрет на съёмку военных и стратегически важных объектов, а также на публикацию информации об их местонахождении и последствиях их использования. Жителей просят с пониманием относиться к требованиям правоохранительных органов прекратить съёмку, если она ведётся вблизи таких объектов.



Несмотря на усиление мер, в правительстве отмечают, что обстановка в области остаётся стабильной и находится под контролем.



Сообщить о происшествиях также можно по телефонам дежурных служб:



УМВД России по Тамбовской области: 79-93-65

УФСБ России по Тамбовской области: 72-40-70

ГУ МЧС России по Тамбовской области: 79-56-44, 75-24-00

Пожарно-спасательный центр: 72-07-93

В Тамбовской области усилят меры безопасности в дни проведения массовых мероприятий — 27 апреля, в День основания Тамбова, а также 1 и 9 мая. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов по итогам заседания антитеррористической комиссии.




