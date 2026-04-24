В Тамбовской области усилят меры безопасности в праздничные дни
Сегодня, 10:20
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области усилят меры безопасности в дни проведения массовых мероприятий — 27 апреля, в День основания Тамбова, а также 1 и 9 мая. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов по итогам заседания антитеррористической комиссии.
Как сообщили в правительстве области, дополнительные силы направят на охрану общественного порядка в местах массового пребывания людей, на предприятиях, объектах коммунальной инфраструктуры, в учреждениях здравоохранения и социальной сферы. К обеспечению безопасности привлекут сотрудников полиции, Росгвардии, казачьи формирования и частные охранные предприятия.
Особое внимание уделят воинским памятникам и обелискам.
Жителей региона просят быть внимательными и незамедлительно сообщать о подозрительных предметах, неизвестных лицах или замеченных беспилотниках. Сделать это можно по телефону 112 или через мобильное приложение «Радар.НФ».
Отдельно власти предупреждают: при обнаружении беспилотного летательного аппарата нельзя приближаться к нему, трогать или пытаться переместить. Это может быть опасно из-за риска взрыва. В такой ситуации необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в экстренные службы.
В регионе также продолжает действовать запрет на съёмку военных и стратегически важных объектов, а также на публикацию информации об их местонахождении и последствиях их использования. Жителей просят с пониманием относиться к требованиям правоохранительных органов прекратить съёмку, если она ведётся вблизи таких объектов.
Несмотря на усиление мер, в правительстве отмечают, что обстановка в области остаётся стабильной и находится под контролем.
Сообщить о происшествиях также можно по телефонам дежурных служб:
УМВД России по Тамбовской области: 79-93-65
УФСБ России по Тамбовской области: 72-40-70
ГУ МЧС России по Тамбовской области: 79-56-44, 75-24-00
Пожарно-спасательный центр: 72-07-93
Росгвардия: 77-26-72
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.