Тамбовская область усилит меры охраны на майские праздники Комментариев: 0



Для обеспечения правопорядка и предотвращения возможных угроз в местах массового пребывания людей будет задействовано больше сотрудников полиции, Росгвардии, казачества и частных охранных структур. Укрепят контроль и на объектах критической инфраструктуры: в медучреждениях, социальных учреждениях, а также на предприятиях топливно-энергетического комплекса.



Особое внимание будет уделено охране воинских мемориалов, памятников и обелисков, где в эти дни традиционно проходят памятные мероприятия.



Как и в прошлом году, решено не проводить массовое шествие 1 мая. Военный парад 9 мая с участием войск тамбовского гарнизона пройдёт без зрителей или с их минимальным числом. Также акция «Бессмертный полк» вновь состоится в онлайн-формате, с размещением портретов ветеранов в социальных сетях и на тематических интернет-площадках.



Кроме того, в рамках заседания поступило предложение полностью отказаться от фейерверков и салютов в День Победы в целях безопасности.



Региональные власти подчёркивают, что все принимаемые меры направлены на сохранение спокойствия и защиту граждан в праздничные дни. В преддверии майских праздников в Тамбовской области принято решение о введении повышенных мер безопасности. Об этом сообщили по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, которое прошло под председательством врио губернатора Евгения Первышова.Для обеспечения правопорядка и предотвращения возможных угроз в местах массового пребывания людей будет задействовано больше сотрудников полиции, Росгвардии, казачества и частных охранных структур. Укрепят контроль и на объектах критической инфраструктуры: в медучреждениях, социальных учреждениях, а также на предприятиях топливно-энергетического комплекса.Особое внимание будет уделено охране воинских мемориалов, памятников и обелисков, где в эти дни традиционно проходят памятные мероприятия.Как и в прошлом году, решено не проводить массовое шествие 1 мая. Военный парад 9 мая с участием войск тамбовского гарнизона пройдёт без зрителей или с их минимальным числом. Также акция «Бессмертный полк» вновь состоится в онлайн-формате, с размещением портретов ветеранов в социальных сетях и на тематических интернет-площадках.Кроме того, в рамках заседания поступило предложение полностью отказаться от фейерверков и салютов в День Победы в целях безопасности.Региональные власти подчёркивают, что все принимаемые меры направлены на сохранение спокойствия и защиту граждан в праздничные дни.



