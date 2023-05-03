В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 По данным Тамбовского Центра Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, утром 7 и 8 мая на территории региона ожидаются заморозки, при которых температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. Прогнозируется возможное возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня на

Прохождение войск 9 мая можно будет увидеть только онлайн 0 В этом году, празднование Дня Победы на площади Ленина в Тамбове пройдет без зрителей. Вместо этого будет организована онлайн-трансляция, чтобы желающие могли увидеть прохождение войск Тамбовского гарнизона. Трансляция будет доступна на сайте Правительства Тамбовской области, а также в группе

Решается вопрос о возмещении ущерба из-за загрязнения пруда Репного в Уваровском районе 0 По информации, полученной от представителей межрегиональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина, прокуратура провела проверку по факту загрязнения пруда Репный в Уваровском районе в результате попадания нечистот в водоем вместе с талыми водами.

Тамбовским дачникам напомнили про вывоз мусора 0 С началом активного дачного сезона вновь актуальным становится вопрос вывоза мусора с территории СНТ. Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО "Тамбовская сетевая компания" напоминает жителям региона, и особенно дачникам, о необходимости заключения договора на вывоз ТКО с

Обновят триптих «Стена Памяти» в Тамбове 0 В парке 40-летия Победы в городе Тамбове скоро обновят триптих «Стена Памяти». Этот мемориал был установлен в 2015 году и состоит из трех частей: «Милосердие», «Зоя» и «Хлеб — фронту». Он содержит 17 тысяч фотографий, включая снимки из семейных архивов тамбовчан, школьных и краеведческих музеев, и

Власти подтвердили массовую вырубку в Пригородном лесу 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров направил обращение в администрацию города Тамбова, выразив свою озабоченность по поводу массовой вырубки леса в Пригородном лесу в районе гостиницы «Амакс».

Общественность контролирует процесс ремонта школ в области 0 По указанию главы региона, Максима Егорова, были созданы группы общественных рабочих, состоящих из жителей территорий, депутатов всех уровней, родителей и педагогов, которые осуществляют мониторинг качества и сроков выполнения работ. По данным Министерства образования и науки области, работы на

Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу 0 Одним из самых важных направлений в работе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» является военно – патриотическая работа с молодежью. Организация много лет занимается этой деятельностью и, наряду с

Бывший глава администрации Тамбова Александр Бобров стал участником СВО 0 Предыдущий глава администрации Тамбова, Александр Бобров, в настоящее время служит в добровольческом корпусе, которым руководит полковник Алексей Кондратьев.

Яровыми в регионе засеяно более 600 тысяч гектаров полей 0 Согласно пресс-службе регионального Правительства, глава Тамбовской области Максим Егоров на оперативном совещании поручил местным аграриям выполнить все взятые на себя обязательства по проведению весенней посевной кампании. На данный момент яровыми культурами засеяно более 600 тысяч гектаров

В Тамбове удалят все ясени 0 Согласно информации, опубликованной МКУ "Дирекция благоустройства" Тамбова в социальной сети "ВКонтакте", все ясени, растущие в городе, пострадали от нашествия вредителей. Из-за этого факта, власти приняли решение объявить карантин на все деревья этой породы в Тамбове и их удаление стало

Сотрудники ЦУР области за неделю обработали более одной тысячи обращений жителей 0 Сотрудники Центра управления региональной (ЦУР) Тамбовской области за прошедшую неделю, с 21 по 27 апреля, обработали более тысячи сто сообщений от жителей, полученных из разных источников: социальных сетей и приложения "Госуслуги. Решаем вместе". Жалобы и вопросы, касающиеся самых разных тем,

Чиновники Правительства изготовили маскировочные сети для бойцов СВО 0 В честь празднования Дня Весны и Труда, глава региона Максим Егоров объявил о запуске патриотической инициативы, которая получила широкую поддержку волонтеров и работников правительства, а также трудовых коллективов региональных предприятий и учебных заведений. В рамках акции, маскировочные сети

В ДТП в Кирсановском районе погибли два человека 0 На 76-м километре дороги Р-208 в Кирсановском районе произошло столкновение грузовой "Газели" и легкового автомобиля ВАЗ-2114, в результате которого пострадали восемь человек. К сожалению, двое из пострадавших погибли.

Жители дома по ул. Чичканова, 22 не первый год добиваются ремонта двора 0 По просьбе жителей домов 20, 22 и 48 на улице Чичканова, депутат от КПРФ Артем Александров поднял вопрос о проблемах с благоустройством двора в Тамбовской городской Думе. Жители уже с 2017 года ожидали ремонта дворовой территории, и только в 2022 году им было пообещано улучшение ситуации со стороны

В главном корпусе МичГАУ произошел пожар 0 В административном здании государственного аграрного университета в Мичуринске сегодня, 1 мая, произошел пожар в канцелярии. Первым на месте происшествия обнаружил дым сторож, который немедленно сообщил о случившемся.

В Тамбовской области пройдет Кубок России по мотоциклетному спорту 0 С 18 по 21 мая в Тамбовской области пройдет очередное соревнование - Кубок России по мотоциклетному спорту в категории "трофи-рейд квадроциклы". Эта дисциплина считается одной из самых захватывающих и опасных в мире мотоциклетного спорта, подтверждают в региональном министерстве спорта. Турнир был

Вместо ремонта дороги в Рассказовском районе изменили её статус 0 Жители села Хитрово, расположенного в Рассказовском районе Тамбовской области, получили неоднозначный ответ от автоинспекции в ответ на их обращение по поводу неудовлетворительного состояния дорог в населенном пункте. Они уже несколько лет просят власти отремонтировать проезжую часть.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации по производству бетона 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, специализирующейся на производстве бетона. Ему предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств, которые должны были быть использованы для взыскания недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

В Тамбове на Цне установили временную перемычку 0 На реке Цне в Тамбове установили временную перемычку. Предварительно этот участок реки был осмотрен водолазами, после чего на дно были уложены новые плиты, на которые установили специально закупленные бетонные блоки. Всего было установлено более 200 новых блоков, которые были расположены в три