В Тамбове мужчина выбросил старое кресло мимо контейнера — его зафиксировали камеры



На записи видно, как к контейнерной площадке подъезжает белый микроавтобус. Из него выходит мужчина, достаёт старое кресло и ставит его прямо рядом с бункером для крупногабаритного мусора, хотя тот в этот момент был свободен. Затем он выносит другие отходы — уже строительные — и часть из них всё же выбрасывает внутрь контейнера.



В итоге возле площадки образуется захламление, хотя этого можно было легко избежать. Теперь оператор намерен направить материалы в компетентные органы для привлечения нарушителя к ответственности.



В компании напоминают: крупногабаритный мусор — мебель, двери, крупные строительные отходы — нужно складывать только в специальные бункеры. Оставлять такие вещи рядом с контейнером нельзя, даже если вы привезли их «к своему дому».



Особенно важно соблюдать эти правила сейчас, в период весеннего месячника по благоустройству. В это время в городе усиливают контроль за чистотой, а коммунальные службы работают по утверждённому графику. При этом вывоз растительных отходов (веток, листвы) и крупного мусора — это разные процессы, и одно не заменяет другое.



Все подобные случаи фиксируются камерами, а записи передаются в контролирующие органы. Нарушителей могут привлечь к ответственности и оштрафовать.



