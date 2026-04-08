Тамбовчанам напомнили, куда нельзя выбрасывать ветки и листву



В АО «Тамбовская сетевая компания» пояснили, что такие отходы быстро заполняют контейнеры, мешают вывозу мусора и приводят к переполнению площадок. В результате вокруг контейнеров появляются завалы и несанкционированные свалки.



За такие нарушения предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 500 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 до 10 тыс., для организаций — от 10 до 100 тыс. рублей.



При этом в период месячника по благоустройству в городе действует отдельный порядок вывоза растительных отходов. Для разных районов установлен свой график: север города обслуживают с понедельника по среду, центр и юг — в четверг, запад — в пятницу и субботу. Для сельских территорий предусмотрен отдельный порядок.



Выносить такие отходы можно не раньше чем за сутки до дня вывоза. Складывать их нужно рядом с контейнерной площадкой, но не в контейнеры и не на самой площадке. В частном секторе их следует оставлять у обочин дорог. Листву и мелкие отходы необходимо упаковывать в мешки — россыпью их забирать не будут. С приходом весны в Тамбове началась активная уборка дворов и приусадебных участков. Вместе с этим жителям напомнили: ветки, листья, трава, ботва и земля не должны попадать в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов.В АО «Тамбовская сетевая компания» пояснили, что такие отходы быстро заполняют контейнеры, мешают вывозу мусора и приводят к переполнению площадок. В результате вокруг контейнеров появляются завалы и несанкционированные свалки.За такие нарушения предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 500 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 до 10 тыс., для организаций — от 10 до 100 тыс. рублей.При этом в период месячника по благоустройству в городе действует отдельный порядок вывоза растительных отходов. Для разных районов установлен свой график: север города обслуживают с понедельника по среду, центр и юг — в четверг, запад — в пятницу и субботу. Для сельских территорий предусмотрен отдельный порядок.Выносить такие отходы можно не раньше чем за сутки до дня вывоза. Складывать их нужно рядом с контейнерной площадкой, но не в контейнеры и не на самой площадке. В частном секторе их следует оставлять у обочин дорог. Листву и мелкие отходы необходимо упаковывать в мешки — россыпью их забирать не будут.



