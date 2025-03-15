В Тамбове стартовал «месячник чистоты»: штрафы за растительные отходы временно отменены Комментариев: 0



Ранее в регионе ввели штрафные санкции за выброс таких отходов в неположенных местах: от 500 до 2 000 рублей для граждан и от 10 000 до 100 000 рублей для юридических лиц. Однако глава администрации Тамбова Максим Косенков заявил, что на период общегородского субботника штрафовать за складирование растительных отходов не будут.



Как и когда будут вывозить мусор?

🔹 Бытовой мусор (ТКО) продолжает убирать региональный оператор «Тамбовская сетевая компания».

🔹 Растительные отходы (ветки, листья, удалённые деревья, уличный смёт) будут вывозить городские коммунальные службы.



При этом уборка веток и древесных остатков будет проходить раз в неделю. Для каждого микрорайона назначат конкретный день вывоза, который опубликуют на ресурсах администрации.



Чтобы избежать штрафов, жители должны выбрасывать растительные отходы накануне дня вывоза. Например, если уборка назначена на пятницу, то мусор необходимо вынести в четверг.



⚠️ Важно!

Растительные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры – их следует оставлять рядом с мусорными баками.



Городская администрация планирует перерабатывать собранные отходы с помощью нового измельчителя древесины. По окончании акции штрафы вновь начнут действовать, а нарушителей обещают привлекать к ответственности. С 14 марта по 31 мая в Тамбове проходит «месячник чистоты», в рамках которого горожане могут бесплатно складировать растительные отходы на контейнерных площадках. Как сообщили городские власти, на это время штрафы за выброс веток, древесных остатков и уличного смёта отменяются.Ранее в регионе ввели штрафные санкции за выброс таких отходов в неположенных местах: от 500 до 2 000 рублей для граждан и от 10 000 до 100 000 рублей для юридических лиц. Однако глава администрации Тамбова Максим Косенков заявил, что на период общегородского субботника штрафовать за складирование растительных отходов не будут.Как и когда будут вывозить мусор?🔹 Бытовой мусор (ТКО) продолжает убирать региональный оператор «Тамбовская сетевая компания».🔹 Растительные отходы (ветки, листья, удалённые деревья, уличный смёт) будут вывозить городские коммунальные службы.При этом уборка веток и древесных остатков будет проходить раз в неделю. Для каждого микрорайона назначат конкретный день вывоза, который опубликуют на ресурсах администрации.Чтобы избежать штрафов, жители должны выбрасывать растительные отходы накануне дня вывоза. Например, если уборка назначена на пятницу, то мусор необходимо вынести в четверг.⚠️ Важно!Растительные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры – их следует оставлять рядом с мусорными баками.Городская администрация планирует перерабатывать собранные отходы с помощью нового измельчителя древесины. По окончании акции штрафы вновь начнут действовать, а нарушителей обещают привлекать к ответственности.



