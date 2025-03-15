Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы»

Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки

В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества

В Мичуринске почтили память воинов-интернационалистов

В Тамбовской области подвели итоги работы прокуратуры за 2024 год

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области

Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова уходит в отставку

Год защитника Отечества: встреча поколений в Мичуринске

Аграрии Тамбовской области готовятся к весенним полевым работам

» » В Тамбове стартовал «месячник чистоты»: штрафы за растительные отходы временно отменены

В Тамбове стартовал «месячник чистоты»: штрафы за растительные отходы временно отменены

15 марта 2025
Комментариев: 0
Версия для печати
С 14 марта по 31 мая в Тамбове проходит «месячник чистоты», в рамках которого горожане могут бесплатно складировать растительные отходы на контейнерных площадках. Как сообщили городские власти, на это время штрафы за выброс веток, древесных остатков и уличного смёта отменяются.

Ранее в регионе ввели штрафные санкции за выброс таких отходов в неположенных местах: от 500 до 2 000 рублей для граждан и от 10 000 до 100 000 рублей для юридических лиц. Однако глава администрации Тамбова Максим Косенков заявил, что на период общегородского субботника штрафовать за складирование растительных отходов не будут.

Как и когда будут вывозить мусор?
🔹 Бытовой мусор (ТКО) продолжает убирать региональный оператор «Тамбовская сетевая компания».
🔹 Растительные отходы (ветки, листья, удалённые деревья, уличный смёт) будут вывозить городские коммунальные службы.

При этом уборка веток и древесных остатков будет проходить раз в неделю. Для каждого микрорайона назначат конкретный день вывоза, который опубликуют на ресурсах администрации.

Чтобы избежать штрафов, жители должны выбрасывать растительные отходы накануне дня вывоза. Например, если уборка назначена на пятницу, то мусор необходимо вынести в четверг.

⚠️ Важно!
Растительные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры – их следует оставлять рядом с мусорными баками.

Городская администрация планирует перерабатывать собранные отходы с помощью нового измельчителя древесины. По окончании акции штрафы вновь начнут действовать, а нарушителей обещают привлекать к ответственности.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области обсудили вопросы вывоза мусора и борьбы с незаконными ...

В Тамбове стартовал осенний месячник по благоустройству и уборке общественн ...

Представили регоператора объяснили, почему в регионе образуются стихийные с ...

Жители проезда Звёздный в Тамбове жалуются на машину, которая выгружает мус ...

В Тамбовской области актуальна проблема несанкционированных свалок

Началась генеральная уборка Тамбова



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Очередная партия гуманитарной помощи отправится в зону СВО

Вчера, 10:25
0
В ближайшие дни будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой. По их просьбе приобретены электростанции с солнечными панелями для зарядки раций и приборов (2 комплекта), наушники для танкистов и генератор.

В Тамбове объявлен аукцион на застройку участка по программе КРТ

Вчера, 08:51
0
В Тамбове стартовал аукцион на право проведения комплексного развития территории (КРТ) с начальной стоимостью 15,6 млн рублей. Приём заявок завершится 12 мая, а сами торги состоятся 16 мая.

«РусЛайн» увеличит количество рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург

Вчера, 08:41
0
С мая по сентябрь авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург с трёх до пяти раз в неделю. Такое решение связано с ростом пассажиропотока и модернизацией инфраструктуры аэропорта «Тамбов».

В Тамбове выделили 84,6 миллиона рублей на реконструкцию фонтана на Привокзальной площади

Вчера, 08:27
0
В Тамбове планируют провести реконструкцию фонтана на Привокзальной площади, на которую в городском бюджете заложено 84,6 миллиона рублей. Определение подрядчика и окончательной стоимости работ пройдёт в ходе электронного аукциона до 25 марта. Заказчиком выступает муниципальная дирекция

В центре Тамбова продают торговый дом за 250 миллионов рублей

16 марта 2025
0
Торговый дом «Тамбов», расположенный на улице Интернациональной, выставлен на продажу за 250 миллионов рублей. Двухэтажное здание общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров является одним из знаковых объектов в центре города.

Житель Тамбовской области выплатил 460 тысяч рублей алиментов после запрета на автомобили

16 марта 2025
0
В Тамбовской области 53-летний мужчина, накопивший задолженность по алиментам в размере 460 тысяч рублей, полностью погасил долг после того, как судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы»

16 марта 2025
0
Моршанск направил официальное ходатайство в правительство Тамбовской области о присвоении городу почётного звания «Населённый пункт трудовой славы». Инициатором обращения выступил глава города Роман Поленков, а депутаты городского Совета народных депутатов единогласно поддержали это предложение.

В Тамбовской области зафиксированы первые укусы клещей у детей

15 марта 2025
0
К 13 марта в медицинские учреждения Тамбовской области обратились три ребёнка, укушенные клещами. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году за аналогичный период не было зафиксировано ни одного подобного случая.

В Тамбове мужчина получил 8 лет колонии за избиение жены до смерти

15 марта 2025
0
В Тамбове 47-летний мужчина приговорён к 8 годам колонии строгого режима за жестокое избиение собственной супруги, приведшее к её гибели. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.

В Тамбове стартовал «месячник чистоты»: штрафы за растительные отходы временно отменены

15 марта 2025
0
С 14 марта по 31 мая в Тамбове проходит «месячник чистоты», в рамках которого горожане могут бесплатно складировать растительные отходы на контейнерных площадках. Как сообщили городские власти, на это время штрафы за выброс веток, древесных остатков и уличного смёта отменяются.

В школе Тамбовской области 12-летний ученик получил травму

15 марта 2025
0
В школе села Хобот-Богоявленское Тамбовской области произошёл случай, который вызвал возмущение родителей и вновь поднял вопросы о безопасности учеников. 5 марта на перемене девятиклассница поставила подножку 12-летнему мальчику, из-за чего он упал лицом на пол и сломал передние зубы. Однако, по

В Тамбовской области обсудили строительство школы в Бокино после выявленных нарушений

14 марта 2025
0
Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин провёл рабочее совещание на стройплощадке школы на 1100 мест в селе Бокино. В обсуждении приняли участие врио заместителя главы региона Евгений Зименко, представители застройщика, а также сотрудники министерства градостроительства и архитектуры.

В Тамбовской области выявили проблемы в работе Минздрава из-за нехватки специалистов

14 марта 2025
0
В Тамбовской области провели служебную проверку работы регионального министерства здравоохранения, инициированную после многочисленных жалоб на отсутствие необходимых лекарств. По предварительным данным, выявлены две ключевые проблемы.

В Тамбовской области упавшие БПЛА повредили инфраструктуру предприятия

14 марта 2025
0
Утром 13 марта в Моршанском муниципальном округе Тамбовской области произошёл инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате которого была повреждена инфраструктура одного из предприятий. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Администрация Тамбовского округа планирует приобрести два автомобиля за 6 млн рублей

13 марта 2025
0
Администрация Тамбовского округа объявила закупку двух иномарок на сумму 6 млн рублей. Согласно контракту, автомобили должны быть «Haval F7 Premium» или их эквивалентом.

В Тамбове задержаны руководители «Газпром газораспределение Тамбов» и «Водгазхоз»

13 марта 2025
0
11 марта в Тамбове были задержаны генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Роман Стефанов и руководитель ТОГУП «Водгазхоз» Руслан Брагарник, сообщает «Площадь». У него был обнаружен кокаин.

Всероссийский конкурс «Земля Талантов» стартовал в 2025 году в честь 80-летия Победы

13 марта 2025
0
В России начался XII сезон Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля Талантов», который в 2025 году посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором проекта выступает АНО «Лидерские проекты» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

В Тамбове управляющие компании стали фигурантами уголовных дел за долги перед «РКС-Тамбов»

12 марта 2025
0
Три управляющие компании Тамбова оказались под следствием из-за задолженности перед ресурсоснабжающей организацией «РКС-Тамбов» на сумму более 10 млн рублей. В отношении ООО «Горсервис», ООО «Уютный дом» и ООО «Жилсервис-Плюс» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо

В Тамбовской области увеличили финансирование на закупку лекарств для льготников

12 марта 2025
0
На заседании правительства Тамбовской области обсудили обеспечение льготных категорий граждан жизненно важными медикаментами. В 2024 году на эти цели выделено 1,78 млрд рублей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Однако в январе возникли сложности с закупкой более десяти видов лекарств,

В Тамбовской области открыли горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

11 марта 2025
0
Специалисты Роспотребнадзора открыли горячую линию, приуроченную к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В течение двух недель тамбовчане смогут получить консультации по защите своих прав при покупке товаров и получении услуг.

В Тамбове ищут подрядчика для благоустройства Ласковского карьера

11 марта 2025
0
В Тамбове стартовал конкурс на выбор подрядчика для благоустройства территории Ласковского карьера. Работы проводит дирекция благоустройства и озеленения города, а итоги тендера подведут 14 марта. Завершить проект планируется к 1 сентября 2025 года.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги