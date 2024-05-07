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Жители проезда Звёздный в Тамбове жалуются на машину, которая выгружает мусор
7 мая 2024
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Жители проезда Звёздный в Тамбове обратились в «Тамбовскую сетевую компанию», которая занимается обработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), с жалобой на регулярные посещения автомобиля «Лада Ларгус» с прицепом. Водитель этого автомобиля выгружает мусор неподалеку от контейнерной площадки возле дома №14.
Интересно, что в этом районе установлена камера наблюдения, но водитель умело избегает ее, подъезжая к бункеру для отходов с другой стороны. Это позволило внимательной жительнице сделать фотографии как машины, так и водителя.
Ранее в интернете появилась информация о том, что на юге Тамбова из автомобиля «Газель» выгрузили строительный мусор и растительные отходы неподалеку от контейнерной площадки для ТКО, а также в сами контейнеры. Кроме того, был зафиксирован аналогичный случай на севере Тамбова, где фургон выгружал растительные отходы рядом с контейнерами для ТКО.
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