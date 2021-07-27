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В Тамбовской области актуальна проблема несанкционированных свалок
Сегодня, 15:03
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В Тамбовской области сохраняется проблема несанкционированных свалок, которые нередко образовываются вблизи контейнерных площадок и чаще всего из-за того, что жители выбрасывают туда мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов, например, растительные или строительные отходы.
Нередко создают несанкционированные свалки представители бизнеса, которые берут деньги с физических и юридических лиц за вывоз мусора, а вывозят его в ближайшие лесополосы.
«Мы призываем всех жителей Тамбовской области, ставших свидетелями подобных действий, фиксировать нарушителей на фото или видео и присылать нам в Фейсбуке или ВКонтакте. «Тамбовская сетевая компания» будет публиковать такие материалы в соцсетях каждый раз, когда удастся заснять нарушения, чтобы в дальнейшем пресечь их, потому что», — отмечают в АО «ТСК».
Кроме того, региональный оператор работает с правоохранительными органами с целью пресечения подобных ситуаций.
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