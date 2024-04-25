На севере Тамбова замечены «организаторы» свалок Комментариев: 0



В микрорайоне Солнечный наблюдался случай, когда к контейнерной площадке для твердых коммунальных отходов (ТКО) подъехала многотонная фура, с которой выгрузили растительные отходы рядом с контейнерами для мусора. В «Тамбовской сетевой компании» сообщили, что удалось зафиксировать номер грузовика и даже сфотографировать происходящее.



Напомним, на прошлой неделе на улице Астраханской были задержаны нарушители. Местные жители сообщили, что утром на контейнерной площадке возле дома № 175/17 из грузовика «ГАЗель» был выгружен строительный мусор, а позже из другого грузовика того же типа - мешки с собранными во время субботника листьями и ветками.



Как известно, такие виды и объемы отходов не входят в тарифы регионального оператора на вывоз ТКО, а также не относятся к ТКО. В результате, они остаются не убранными, пока эту проблему не решит муниципалитет (с помощью регионального оператора или без него). В «ТСК» призвали тамбовчан фиксировать, насколько это возможно, факты несанкционированной выгрузки отходов на фотографиях и видеозаписях.



Фото: АО «Тамбовская сетевая компания" В областном центре последнее время стало заметно увеличение стихийных свалок, вызывающее недовольство среди жителей. Однако, эти свалки не возникают самостоятельно - они формируются силами самих тамбовчан.В микрорайоне Солнечный наблюдался случай, когда к контейнерной площадке для твердых коммунальных отходов (ТКО) подъехала многотонная фура, с которой выгрузили растительные отходы рядом с контейнерами для мусора. В «Тамбовской сетевой компании» сообщили, что удалось зафиксировать номер грузовика и даже сфотографировать происходящее.Напомним, на прошлой неделе на улице Астраханской были задержаны нарушители. Местные жители сообщили, что утром на контейнерной площадке возле дома № 175/17 из грузовика «ГАЗель» был выгружен строительный мусор, а позже из другого грузовика того же типа - мешки с собранными во время субботника листьями и ветками.Как известно, такие виды и объемы отходов не входят в тарифы регионального оператора на вывоз ТКО, а также не относятся к ТКО. В результате, они остаются не убранными, пока эту проблему не решит муниципалитет (с помощью регионального оператора или без него). В «ТСК» призвали тамбовчан фиксировать, насколько это возможно, факты несанкционированной выгрузки отходов на фотографиях и видеозаписях.Фото: АО «Тамбовская сетевая компания"



