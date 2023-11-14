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«ТСК» убрала в Тамбове почти тысячу свалок за месяц
В октябре текущего года «Тамбовская сетевая компания» провела обширную работу по уборке территории вокруг контейнерных площадок в Тамбове. В рамках договора с администрацией города и Постановления Правительства РФ №1156 компания убрала почти тысячу свалок, что составляет 13 334 кубометра отходов. Это вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Основной работой была комплексная уборка территории вокруг контейнерных площадок. В рамках специального контракта было вывезено 830 свалок общим объемом 11 240 кубометров. Кроме того, «Тамбовская сетевая компания» проводила уборку свалок согласно Постановлению Правительства РФ №1156 и вывезла 168 свалок объемом 2 093 кубометра.
Необходимо отметить, что проблема образования свалок частично связана с тем, что граждане несут на контейнерные площадки различные отходы, включая строительные и древесно-растительные, которые не входят в тариф регионального оператора.
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