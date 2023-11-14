За аварию на Подвойского ООО «РКС-Тамбов» привлечено к ответственности 0 Должностные лица ООО «РКС-Тамбов» были привлечены к административной ответственности согласно статье 7.23 КоАП РФ, касающейся нарушения установленных норм и режимов предоставления коммунальных услуг населению.

По факту пожара на пороховом заводе в Котовске возбуждено дело о теракте 0 После возникновения пожара на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске ночью 11 ноября Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации решило возбудить уголовное дело по частям "а" и "в" статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт).

«ТСК» убрала в Тамбове почти тысячу свалок за месяц 0 В октябре текущего года «Тамбовская сетевая компания» провела обширную работу по уборке территории вокруг контейнерных площадок в Тамбове. В рамках договора с администрацией города и Постановления Правительства РФ №1156 компания убрала почти тысячу свалок, что составляет 13 334 кубометра отходов.

Над Тамбовской областью сбили вражеский беспилотник 0 Сегодня ночью Украина провела атаки на регионы России с использованием беспилотников.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области сложил полномочия 0 Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тамбовской области, Михаил Козельцев, завершил свой мандат, как было объявлено на собрании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Причина заключается в том, что срок исполнения его полномочий в качестве

Кинувшегося с ребёнком под машину тамбовчанина ждёт принудительное лечение 0 Жителя Тамбова, который похитил младенца из детской коляски и подверг его опасности, отправят на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального следственного управления Следственного комитета России.

Гражданин Египта осуждён на 11 лет строго режима за наркоторговлю 0 Жердевский районный суд Тамбовской области вынес решение по делу гражданина Египта, обвиняемого в покушении на особо крупный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба региональной

«Спартак» обыграл «Динамо» в заключительном матче сезона 0 Двенадцатого ноября состоялся матч футбольной команды "Спартак" из Тамбова, который стал последним для нее в текущем сезоне в дивизионе "Б" Второй лиги. Несмотря на непогоду с ветром и дождем, на стадионе собралось более 400 болельщиков, готовых поддержать игроков и отметить совместную победу.

Лишь 46,2% тамбовских семей могут позволить себе снять квартиру 0 Согласно исследованию, проведенному по заказу информационного агентства РИА Новости, в 2023 году 46,2% семей в Тамбовской области имеют возможность снять жилье. Этот показатель поместил регион на 52-е место в рейтинге доступности аренды жилья. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и

В Тамбовской области на 30% снизилось число микрозаймов 0 В Тамбовской области отмечается уменьшение объема выданных микрозаймов. За первое полугодие микрофинансовые организации заключили 31 тысячу договоров на общую сумму около 474 млн рублей. Это на 29% меньше по количеству и на 13,8% меньше по сумме в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В Тамбове на базе спортшколы №1 планируют создать пункт временного размещения 0 В Тамбове на базе спортивной школы №1 по улице Ширкой готовятся организовать пункт временного размещения (ПВР) для эвакуации населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте администрации Тамбова.

Максим Егоров потребовал ускорить работы по благоустройству территорий 0 Летом текущего года глава Тамбовской области Максим Егоров, выражал опасения, что работы по благоустройству общественных пространств могут затянуться до глубокой осени. Прогноз оказался точным.

За подложные ДТП отправлен под стражу бывший госавтоинспектор 0 В Тамбовской области предъявлены обвинения в мошенничестве сотруднику Госавтоинспекции, связанному с фальсификацией ДТП и нанесением серьезного ущерба страховым компаниям.

Жители Котовска жалуются на проблемы с отоплением 0 Подача теплоносителя в жилые дома Котовска была запущена 9 октября, однако не все жители получили долгожданное тепло вовремя и в достаточном объеме. Социальные сети по-прежнему пестрят сообщениями о недостаточном прогреве батарей, - сообщает «Наш вестник».

На территории Тамбовского порохового завода произошел пожар 0 На территории Котовского Тамбовского порохового завода возник пожар, который был успешно потушен на площади 300 кв. метров.

Главой города Мичуринска избран Максим Харников 0 Вчера прошло 40-е заседание городского совета депутатов Мичуринска, на котором центральным вопросом стал выбор главы города. Был проведен отбор кандидатов через конкурсный процесс.

В центре Тамбова завтра ограничат движение транспорта 0 12 ноября в Тамбове временно ограничит автомобильное движение в зоне стадиона "Спартак". Это связано с проведением футбольного матча LEON-Первенства Второй Лиги "Дивизион Б" сезона 2023 года между ФК "Спартак" и ФК "Динамо-Владивосток" (0+).

Контракт на выполнение работ по благоустройству в Рассказове выиграла фирма по подложным документам 0 Готовится к рассмотрению в суде уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Белорецк по статье 327, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается использования заведомо поддельных документов. Межрайонная прокуратура в Рассказове утвердила обвинительное заключение по

Гуманитарный груз из области передали донецким бойцам 0 Сотни километров и четыре суток пути – и вот военный грузовик «КамАЗ» припарковался у здания благотворительного фонда «Добра всем!» имени Ирины Дейсар в Покрово-Пригородном. Солдаты и добровольцы загружают в багажник мешки с овощами: ароматной тамбовской картошкой, свеклой, капустой; банки с

В продукции поставляемой в соцучреждения Тамбовской области выявлены антибиотики 0 Управление Россельхознадзора по областям Рязанской и Тамбовской завершило отбор более 200 образцов продуктов, предназначенных для поставки в учреждения, такие как детские сады, больницы, дома-интернаты, а также школы. Лабораторные исследования охватывали различные продукты, такие как рыба, яйца,