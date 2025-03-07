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В Тамбовской области обсудили вопросы вывоза мусора и борьбы с незаконными свалками
Сегодня, 07:59
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Руководство АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) продолжает встречи с представителями муниципалитетов, чтобы решить вопросы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В январе 2025 года рабочие совещания прошли в Инжавино и Токарёвке, где обсудили вывоз мусора, состояние контейнерных площадок и применение законодательства в сфере обращения с отходами.
В районе действует 458 точек сбора мусора без контейнеров и 174 контейнерные площадки. В 2024 году планировалось обустроить 37 мест накопления ТКО, включая установку ограждений и асфальтирование площадок. По словам главы округа Геннадия Селезнёва, бестарный метод вывоза отходов позволил сократить количество стихийных свалок.
Региональный оператор выделит 9 новых контейнеров для Инжавинского района и 10 — для Токарёвского. Первые партии поступят в марте 2025 года за счёт тарифной составляющей.
Для предотвращения незаконного выброса мусора муниципалитеты планируют установить системы видеонаблюдения на «проблемных» контейнерных площадках. Камеры помогут фиксировать нарушителей, которые оставляют строительные отходы, старые шины и растительные остатки в местах сбора ТКО.
Собранные доказательства будут использоваться для привлечения нарушителей к ответственности. Согласно новому областному закону, за несанкционированный сброс отходов предусмотрены штрафы:
для граждан — до 2 тыс. рублей,
для должностных лиц — до 10 тыс. рублей,
для юридических лиц — до 100 тыс. рублей.
Фото: АО "ТСК"
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