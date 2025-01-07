Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома

Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог

Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска

Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы

Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября

» » В Тамбовской области планируют ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров

В Тамбовской области планируют ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров

Сегодня, 13:39
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области планируют ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеровВрио главы Тамбовской области Евгений Первышов поручил проработать вопрос введения административных штрафов за парковку личного транспорта вблизи контейнерных площадок для сбора мусора. Соответствующее заявление было сделано на планёрке в правительстве региона, где обсуждалась работа оперативных служб в праздничные дни.

Как отметил Евгений Первышов, поступили сигналы от регионального оператора о невозможности вывоза мусора из-за машин, припаркованных у подъездов к контейнерным площадкам. Ситуацию осложнили снежные осадки, из-за которых расчистка подъездов оказалась недостаточной.

— Жители затрудняли подъезд своим личным транспортом. Когда выпал снег, службы не везде справились с расчисткой, что помешало региональному оператору выполнить свои обязанности, — подчеркнул глава региона.

По его словам, сложившаяся проблема связана не только с погодными условиями, но и с несоблюдением правил парковки. Первышов поручил коллегам оперативно рассмотреть инициативу о введении штрафов и приступить к реализации административных мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Предполагается, что такие меры помогут облегчить работу коммунальных служб и обеспечить бесперебойный вывоз мусора даже в сложных погодных условиях.

Фото: ПроТамбов
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Евгений Первышов: «Завершение реконструкции филармонии в Тамбове в 2025 год ...

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион ...

В Тамбовской области усилили контроль за уборкой свалок и вывоза мусора

Евгений Первышов анонсировал открытые онлайн-совещания с участием глав муни ...

В Тамбовской области подвели итоги пилотного проекта по стимулированию рожд ...

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов утвердил заместителей



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области планируют ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров

Сегодня, 13:39
0
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов поручил проработать вопрос введения административных штрафов за парковку личного транспорта вблизи контейнерных площадок для сбора мусора. Соответствующее заявление было сделано на планёрке в правительстве региона, где обсуждалась работа оперативных

В Тамбове УФССП приостановило работу телефонных линий из-за технических проблем

Сегодня, 13:33
0
Сегодня, 9 января, управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области сообщило о временной недоступности телефонной связи в своих административных зданиях.

Жители Тамбова жалуются на проблемы с уборкой снега во дворах

Сегодня, 13:28
0
В Тамбове острота проблемы уборки снега на дворовых территориях продолжает расти. Жители города сообщают о затоплении дворов и междворовых проездов из-за неубранного снега, который тает при температурных перепадах. В частности, жители улиц Володарского и Чичканова обратились к депутату городской

В селе Дуплято-Маслово завершили строительство медицинского центра

Вчера, 11:41
0
В селе Дуплято-Маслово Знаменского округа завершено строительство современного центра врача общей практики. Медицинское учреждение возведено в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

В Тамбовской области пожар уничтожил хозяйственные постройки

Вчера, 11:35
0
Вечером 7 января в селе Пушкари Тамбовского округа загорелись хозяйственные постройки во дворе одного из домов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты 3-й пожарно-спасательной части и специализированной части Тамбова.

В Тамбове привели в порядок мостик через реку Студенец

Вчера, 08:25
0
Мостик через реку Студенец, находившийся в аварийном состоянии, наконец отремонтирован. Осенью эксперты регионального отделения Народного фронта обратили внимание на его небезопасное состояние.

Водитель на трассе «Тамбов-Шацк» слетел с дороги и получил серьёзные травмы

Вчера, 08:19
0
На 100-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» произошло ДТП с участием пожилого водителя. Управляя автомобилем, 84-летний мужчина потерял контроль над транспортным средством, и машина съехала с трассы, застряв в придорожных кустах.

Строительство школы в Тамбове на улице Волжской продлится до конца 2025 года

Вчера, 08:11
0
Срок завершения строительства школы на 1275 мест в Тамбове, расположенной на улице Волжской, продлили до 31 декабря 2025 года. Такое решение было согласовано правительством Тамбовской области и утверждено региональным министерством образования и науки.

500 тамбовчан открыли бизнес с помощью социальных контрактов

7 января 2025
0
В 2024 году в Тамбовской области 500 жителей стали предпринимателями благодаря государственной поддержке. На основании социальных контрактов им предоставлялись выплаты до 350 тысяч рублей. Эти средства можно было использовать для покупки оборудования, аренды помещений и других нужд.

Тысячи прихожан собрались на Рождественское богослужение в Тамбовском соборе

7 января 2025
0
В ночь с 6 на 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. После богослужения на Соборной площади прошло освящение Рождественского вертепа.

В Тамбовской области отремонтируют мост через Разазовку за 173 млн рублей

7 января 2025
0
«Тамбовавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт моста через реку Разазовка в селе Хлыстово Моршанского округа. Согласно документации на портале госзакупок, финансирование проекта из регионального бюджета составит 173 млн рублей.

Проблема бездомных собак в Тамбове обостряется: горожане требуют действий

7 января 2025
0
Тамбов сталкивается с серьезной проблемой бездомных животных, которая вызывает все больше беспокойства у местных жителей. Стаи собак становятся не только источником дискомфорта, но и реальной угрозой безопасности. В прошлом году в городе зафиксировано несколько случаев нападений собак на людей, что

Сложности экономики Тамбовщины: растут убытки и число убыточных предприятий

6 января 2025
0
Согласно данным Тамбовстата, общий финансовый результат организаций Тамбовской области за период с января по октябрь 2024 года достиг 54,3 млрд рублей. Это на 0,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, в 2023 году рост по отношению к 2022 году составил 0,9%.

В Тамбовской области поддержано 42 сельскохозяйственных стартапа

6 января 2025
0
В 2024 году государственная поддержка в рамках программы «Агростартап» была предоставлена 42 сельскохозяйственным проектам в Тамбовской области. Совокупная сумма грантов составила около 159 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе.

В храмах Тамбовской области проводят проверки перед Рождеством

6 января 2025
0
В преддверии рождественских праздников сотрудники регионального управления МЧС России проводят профилактические проверки в храмах, церквях и монастырях Тамбовской области. Основное внимание уделяется вопросам пожарной безопасности и готовности к экстренным ситуациям.

В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животных

5 января 2025
0
Карантин по бешенству животных введён в селе Александровка 1-я Ржаксинского округа и в районном посёлке Знаменка Знаменского округа. Соответствующие постановления №195 и №196 подписал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов накануне новогодних праздников.

График личных приёмов граждан в правительстве Тамбовской области на 2025 год

5 января 2025
0

Житель Тамбовской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее

5 января 2025
0
В первый день нового года житель Тамбовской области стал обладателем 1 млн рублей, выигранных в новогоднем тираже государственной лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи». Выигрыш вошёл в число 42 призов по 1 млн рублей, разыгранных в тираже №119 с общим призовым

В Тамбовской области ожидается налипание мокрого снега

4 января 2025
0
На территории Тамбовской области прогнозируется налипание мокрого снега, которое сохранится вечером 4 января. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Тамбовчанам напомнили о правилах безопасности на льду

4 января 2025
0
В период зимних каникул многие жители Тамбовской области отправляются на природу, чтобы насладиться традиционными зимними развлечениями. Однако нестабильные январские температуры делают лёд на водоёмах небезопасным. Специалисты регионального управления МЧС России напомнили основные правила, которые

В селе Донском водитель «Москвича» врезалась в столб

4 января 2025
0
Днём 3 января в селе Донском Тамбовского округа произошло ДТП: женщина, управлявшая автомобилем «Москвич», съехала с дороги и врезалась в столб.
Copyrights © 2001-2024
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2024 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО "ТамИнфо".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги