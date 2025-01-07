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В Тамбовской области планируют ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров
Сегодня, 13:39
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Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов поручил проработать вопрос введения административных штрафов за парковку личного транспорта вблизи контейнерных площадок для сбора мусора. Соответствующее заявление было сделано на планёрке в правительстве региона, где обсуждалась работа оперативных служб в праздничные дни.
Как отметил Евгений Первышов, поступили сигналы от регионального оператора о невозможности вывоза мусора из-за машин, припаркованных у подъездов к контейнерным площадкам. Ситуацию осложнили снежные осадки, из-за которых расчистка подъездов оказалась недостаточной.
— Жители затрудняли подъезд своим личным транспортом. Когда выпал снег, службы не везде справились с расчисткой, что помешало региональному оператору выполнить свои обязанности, — подчеркнул глава региона.
По его словам, сложившаяся проблема связана не только с погодными условиями, но и с несоблюдением правил парковки. Первышов поручил коллегам оперативно рассмотреть инициативу о введении штрафов и приступить к реализации административных мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Предполагается, что такие меры помогут облегчить работу коммунальных служб и обеспечить бесперебойный вывоз мусора даже в сложных погодных условиях.
Фото: ПроТамбов
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