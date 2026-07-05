Котовских неваляшек подарят участникам свадебного фестиваля в Москве Комментариев: 0



Идею подарить специальные экземпляры котовских неваляшек парам из разных регионов предложили участники фестиваля от Тамбовской области Владислав Степанов и Надежда Бекеева. В этот же день они зарегистрируют брак в Национальном центре «Россия».



«Мы хотели поделиться своей радостью со всей страной. Неваляшки — это символ Котовска, и нам хочется, чтобы они стали для молодых семей символом счастья, радости и благополучия», — подчеркнули Владислав и Надежда.



Фестиваль объединит более 150 пар из регионов России и других стран. Его главная тема в этом году — Год единства народов России, а девиз — «Едины в любви». Участники представят свадебные традиции, культуру и особенности своих регионов.



Для гостей подготовят мастер-классы, лекции и дискуссии о семейных ценностях, выставки, показы национальных свадебных нарядов, концерты и фотосессии.



Бренд «Котовские неваляшки» в последнее время получает новое развитие. В июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании в Котовске туристического комплекса «Неваляшкино». В проекте участвуют Национальный центр «Россия», правительство Тамбовской области, администрация Котовска и компания «Котовские неваляшки».



В новый комплекс должны войти музей-завод, интерактивные площадки, арт-объекты и пространства для семейного отдыха. Первый этап проекта планируют начать уже в этом году. Ожидается, что «Неваляшкино» поможет развивать туризм в Котовске и Тамбовской области, а также создаст около 200 рабочих мест.



«Уверен, наш совместный проект «Неваляшкино» задаст новый темп развитию Котовска и всей Тамбовской области», — отметил ранее глава региона Евгений Первышов.



Фото: Национальный центр «Россия» Игрушки в образе жениха и невесты из Котовска передадут участникам третьего Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие пройдёт 8 июля в Национальном центре «Россия» и будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности.Идею подарить специальные экземпляры котовских неваляшек парам из разных регионов предложили участники фестиваля от Тамбовской области Владислав Степанов и Надежда Бекеева. В этот же день они зарегистрируют брак в Национальном центре «Россия».Фестиваль объединит более 150 пар из регионов России и других стран. Его главная тема в этом году — Год единства народов России, а девиз — «Едины в любви». Участники представят свадебные традиции, культуру и особенности своих регионов.Для гостей подготовят мастер-классы, лекции и дискуссии о семейных ценностях, выставки, показы национальных свадебных нарядов, концерты и фотосессии.Бренд «Котовские неваляшки» в последнее время получает новое развитие. В июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании в Котовске туристического комплекса «Неваляшкино». В проекте участвуют Национальный центр «Россия», правительство Тамбовской области, администрация Котовска и компания «Котовские неваляшки».В новый комплекс должны войти музей-завод, интерактивные площадки, арт-объекты и пространства для семейного отдыха. Первый этап проекта планируют начать уже в этом году. Ожидается, что «Неваляшкино» поможет развивать туризм в Котовске и Тамбовской области, а также создаст около 200 рабочих мест.Фото: Национальный центр «Россия»



