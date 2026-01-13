|
«Котовские неваляшки» вложат 20 млн рублей в расширение производства
Производитель игрушек ООО «Котовские неваляшки» в Тамбовской области планирует инвестировать около 20 млн рублей в развитие и расширение производства. Реализация инвестиционного проекта рассчитана до конца 2027 года и позволит вдвое увеличить действующие мощности предприятия. Об этом сообщил владелец и генеральный директор компании Дмитрий Завидов.
В рамках проекта предусмотрено строительство дополнительного производственного цеха и закупка нового оборудования. Работы ведутся на земельном участке, расположенном рядом с действующим предприятием в Котовске, строительство началось ещё в прошлом году.
По информации источников отрасли, в настоящее время на ФКП «Тамбовский пороховой завод», который ранее считался единственным крупным конкурентом на региональном рынке, выпуск аналогичных игрушек приостановлен. Таким образом, «Котовские неваляшки» фактически остаются единственным производителем традиционной неваляшки в регионе.
Компания связывает планы по расширению с ростом спроса, в том числе за счёт внешних рынков. В 2026–2027 годах предприятие намерено нарастить экспорт во Вьетнам, где реализация продукции осуществляется через дистрибьюторов и маркетплейсы. Как отмечают в компании, дальнейшее увеличение мощностей будет зависеть от рыночной конъюнктуры.
ООО «Котовские неваляшки» работает в Котовске с 2016 года. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 73,1 млн рублей, чистая прибыль — 12,2 млн рублей. В 2025 году компания вышла на объём производства около 500 тыс. игрушек в год, увеличив выпуск на четверть по сравнению с предыдущим годом. Рост связывают, в том числе, с тем, что тамбовская неваляшка стала главным символом проекта «Новогодняя Россия».
