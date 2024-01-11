Котовский завод нетканых материалов вдвое увеличит мощности по производству синтепона Комментариев: 0 Котовский завод нетканых материалов для производства нетканых материалов планирует существенное увеличение выпуска синтепона на практике — с 26 до 50 миллионов погонных метров в год, как сообщает пресс-служба регионального правительства. Полное достижение производственной мощности предприятия ожидается в 2025 году.



Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается почти в 141 миллион рублей, из которых 91 миллион рублей предоставляются в рамках льготного кредита ВЭБ.РФ с одним процентом годовых.



Основная цель инвестиционного проекта заключается в решении проблемы нехватки синтепона на внутреннем рынке. Средства от ВЭБ.РФ будут направлены на приобретение и ввод в эксплуатацию необходимого оборудования. Реализация проекта предусматривает создание 25 новых рабочих мест и дополнительные налоговые отчисления в бюджет.



Санкции привели к росту спроса на синтепон среди отечественных производителей, и потребность в этом материале заметно превышает текущие производственные мощности Котовского завода нетканых материалов. Этот завод является одним из ведущих предприятий в России по производству нетканых материалов, таких как синтепон и пароплен.



Ранее компания уже получила поддержку от Группы ВЭБ.РФ в размере более 90 миллионов рублей для закупки генераторных установок и дополнительно более 20 миллионов рублей на строительство дороги к предприятию. В результате этого было создано примерно 100 новых рабочих мест, а в экономику моногорода Котовска привлечено более 310 миллионов рублей. Котовский завод нетканых материалов для производства нетканых материалов планирует существенное увеличение выпуска синтепона на практике — с 26 до 50 миллионов погонных метров в год, как сообщает пресс-служба регионального правительства. Полное достижение производственной мощности предприятия ожидается в 2025 году.Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается почти в 141 миллион рублей, из которых 91 миллион рублей предоставляются в рамках льготного кредита ВЭБ.РФ с одним процентом годовых.Основная цель инвестиционного проекта заключается в решении проблемы нехватки синтепона на внутреннем рынке. Средства от ВЭБ.РФ будут направлены на приобретение и ввод в эксплуатацию необходимого оборудования. Реализация проекта предусматривает создание 25 новых рабочих мест и дополнительные налоговые отчисления в бюджет.Санкции привели к росту спроса на синтепон среди отечественных производителей, и потребность в этом материале заметно превышает текущие производственные мощности Котовского завода нетканых материалов. Этот завод является одним из ведущих предприятий в России по производству нетканых материалов, таких как синтепон и пароплен.Ранее компания уже получила поддержку от Группы ВЭБ.РФ в размере более 90 миллионов рублей для закупки генераторных установок и дополнительно более 20 миллионов рублей на строительство дороги к предприятию. В результате этого было создано примерно 100 новых рабочих мест, а в экономику моногорода Котовска привлечено более 310 миллионов рублей.



