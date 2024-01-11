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Котовский завод нетканых материалов вдвое увеличит мощности по производству синтепона

Вчера, 11:56
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Котовский завод нетканых материалов вдвое увеличит мощности по производству синтепонаКотовский завод нетканых материалов для производства нетканых материалов планирует существенное увеличение выпуска синтепона на практике — с 26 до 50 миллионов погонных метров в год, как сообщает пресс-служба регионального правительства. Полное достижение производственной мощности предприятия ожидается в 2025 году.

Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается почти в 141 миллион рублей, из которых 91 миллион рублей предоставляются в рамках льготного кредита ВЭБ.РФ с одним процентом годовых.

Основная цель инвестиционного проекта заключается в решении проблемы нехватки синтепона на внутреннем рынке. Средства от ВЭБ.РФ будут направлены на приобретение и ввод в эксплуатацию необходимого оборудования. Реализация проекта предусматривает создание 25 новых рабочих мест и дополнительные налоговые отчисления в бюджет.

Санкции привели к росту спроса на синтепон среди отечественных производителей, и потребность в этом материале заметно превышает текущие производственные мощности Котовского завода нетканых материалов. Этот завод является одним из ведущих предприятий в России по производству нетканых материалов, таких как синтепон и пароплен.

Ранее компания уже получила поддержку от Группы ВЭБ.РФ в размере более 90 миллионов рублей для закупки генераторных установок и дополнительно более 20 миллионов рублей на строительство дороги к предприятию. В результате этого было создано примерно 100 новых рабочих мест, а в экономику моногорода Котовска привлечено более 310 миллионов рублей.
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Котовский завод нетканых материалов вдвое увеличит мощности по производству синтепона

Вчера, 11:56
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