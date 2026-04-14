Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

» » В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

Вчера, 19:07
В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действийВ Мичуринском государственном аграрном университете состоялся Урок мужества с участием представителей Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со студентами пообщались ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Савенков и участник специальной военной операции подполковник Измайлов.

Гостями мероприятия стали учащиеся направления «Информатика и вычислительная техника». Ветераны поделились с ними личным боевым опытом и рассказали о службе в разные периоды.

Владимир Савенков рассказал о службе в Афганистане, где он провёл полтора года, о климатических условиях, боевых задачах и товарищах, с которыми проходил службу. Особое внимание он уделил участию в военной операции «Весна-80», а также продемонстрировал архивные фотографии. Ветеран подчеркнул, что уже многие годы занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, считая это важной частью своей миссии.

Подполковник Измайлов, посвятивший службе более 20 лет, рассказал о своём пути в Вооружённых силах, службе в авиации и выполнении задач в зоне специальной военной операции на белгородском приграничье в 2024–2025 годах. Он также представил студентам фото- и видеоматериалы из личного архива.

В ходе встречи состоялся откровенный разговор о значении воинской службы, патриотизма и ответственности перед страной. Ветераны подчеркнули важность поддержки военнослужащих со стороны общества, особенно молодёжи.

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

Завершилось мероприятие передачей в музей университета «Книги памяти Афганистан 1979–1989», а также чтением авторских стихотворений подполковником Измайловым.

Председатель Тамбовского регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко отметил значимость подобных встреч:

«Ветераны боевых действий передают молодёжи не только историческую правду о событиях, но и личный опыт, который невозможно получить из учебников. Такие мероприятия формируют у студентов понимание ответственности за страну, укрепляют связь поколений и способствуют воспитанию настоящих граждан. Особенно важно, что эта работа ведётся в вузах, где формируется мировоззрение будущих специалистов».

Отмечается, что Тамбовское региональное отделение Академии военных наук оказывает информационную поддержку подобным инициативам, направленным на патриотическое воспитание молодёжи.
Читайте также:

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ...

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьнико ...

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боево ...

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбов ...

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащим ...

Союз ветеранов Афганистана из Мичуринска принял участие в уроке мужества «Д ...



В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

Вчера, 19:07
В Мичуринском государственном аграрном университете состоялся Урок мужества с участием представителей Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со студентами пообщались ветеран

В Тамбове суд оправдал бывшего директора ФК «Тамбов» по делу о мошенничестве

Вчера, 18:06
Советский районный суд Тамбова оправдал бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве. Суд установил, что в её действиях отсутствует состав преступления. Разбирательство длилось почти три года. Ранее Коновалову дважды признавали виновной, однако

Суд вернул дело против полицейских в Токарёвском округе прокурору

Вчера, 16:04
Токарёвский районный суд Тамбовской области вернул прокурору уголовное дело в отношении местных сотрудников полиции. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, они могли избивать иностранных

Суд отказал «Ренна-Холдингу» во взыскании 5 млн рублей с тамбовского журналиста

Вчера, 13:01
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение об отказе во взыскании 5 млн рублей с учредителя и редактора издания «Региональные известия» Александра Лосева. Об этом стало известно из материалов дела. Поводом для разбирательства стали публикации 2024 года, посвящённые деятельности

В Тамбовской области вложат 12 млрд рублей в развитие металлургического предприятия

14 апреля 2026
Глава региона Евгений Первышов посетил одно из крупных металлургических предприятий Тамбовской области. В ходе визита он ознакомился с производством и планами дальнейшего развития компании. Как сообщил руководитель региона, в ближайшее время на реализацию инвестиционных проектов предприятия

В Тамбове пройдёт форсайт-сессия по объединению промышленности и дизайна

14 апреля 2026
17 апреля в Тамбове состоится форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий» (12+). Площадкой станет Креативный кластер ТГУ им. Г.Р. Державина. Организаторами выступают Строгановский университет (Москва), Державинский университет, региональная ассоциация промышленников

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

14 апреля 2026
В Мичуринском государственном аграрном университете состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Документ подписали

В Тамбове за 300 млн рублей продают бывший хлебозавод

14 апреля 2026
В Тамбове на продажу и в аренду выставлен производственно-складской комплекс Тамбовского хлебозавода на улице Лермонтовской. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Стоимость объекта указана на уровне 300 млн рублей, однако цена может обсуждаться с потенциальными покупателями. В состав

В Тамбове бывшего начальника вокзала будут судить за хищение и подлог

13 апреля 2026
В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожного вокзала. Его обвиняют в хищении имущества и мошенничестве, сообщили в региональном управлении СК России. По данным следствия, в 2024–2025 годах он похитил имущество, находившееся в его ведении, а

«Вердикт»: крупнейшие рестораны Тамбова резко нарастили выручку и прибыль

13 апреля 2026
Крупные заведения общепита в Тамбове по итогам 2025 года показали заметный рост выручки и прибыли. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее бухгалтерскую отчётность предприятий. Лидером по выручке остаётся ресторан «Бирлогово» (ООО «Дублин») — показатель вырос до 357 млн

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

13 апреля 2026
Православные верующие по всему миру отметили Пасху — один из главных христианских праздников. Торжественные мероприятия прошли и в зоне проведения специальной военной операции, где службу для добровольцев провёл иерей Дмитрий Быков — участник СВО и представитель Мичуринского отделения «Российского

Суд обязал администрацию Мордовского округа выплатить подрядчику более 3,4 млн рублей

13 апреля 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с администрации Мордовского округа Тамбовской области более 3,4 млн рублей в пользу подрядчика. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Спор возник из-за контракта на ремонт дороги. Работы по нему выполнило липецкое ООО

Глава СК поручил ускорить дело о жилье для сироты из Мичуринска

12 апреля 2026
Житель Мичуринска, оставшийся без попечения родителей, пожаловался председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на отсутствие положенного жилья. Как сообщается, молодой человек состоит на учёте с 2018 года, но до сих пор не получил квартиру. Сейчас он вынужден снимать комнату в

В Тамбовской области стало меньше лишений родительских прав

12 апреля 2026
В Тамбовской области в 2025 году снизилось число родителей, лишённых или ограниченных в родительских правах — на 26%. Об этом сообщили на совещании органов опеки и попечительства. При этом увеличилось количество случаев, когда родители смогли восстановить свои права на детей — рост составил 21,4%.

Аналитика «Вердикта»: выручка тамбовских гостиниц WFG резко снизилась в 2025 году

11 апреля 2026
Тамбовские гостиницы, входящие в структуру гостинично-ресторанного холдинга We Family Group (WFG), по итогам 2025 года показали заметное ухудшение финансовых показателей. К такому выводу пришло деловое издание «Вердикт», проанализировав бухгалтерскую отчётность компаний. Наиболее существенное

При пожаре в многоэтажке на Астраханской в Тамбове погибли два человека

11 апреля 2026
В Тамбове произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Астраханской, в результате которого погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы, после чего на место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как

В Тамбовской области в 2026 году отремонтируют шесть районных больниц и построят 10 новых медпунктов

10 апреля 2026
В Тамбовской области в 2026 году капитальный ремонт проведут сразу в шести районных больницах, одновременно с этим в регионе планируют построить десять новых медицинских объектов. О таких планах сообщил глава региона Евгений Первышов. Работы затронут Никифоровскую и Староюрьевскую центральные

В Тамбове сорвался конкурс на строительство дорог и коммуникаций за 280 млн рублей

10 апреля 2026
В Тамбове не удалось провести конкурс на строительство инженерной инфраструктуры и дорог в районе улицы имени Павла Строганова. На торги не поступило ни одной заявки, сообщили на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла 280 млн рублей. Работы планировалось выполнить с мая по

В Тамбове начали восстанавливать набережную после ремонта коллектора

10 апреля 2026
В Тамбове приступили к восстановлению благоустройства на набережной реки Цны после реконструкции канализационного коллектора. Об этом сообщили в компании «РКС-Тамбов». Сейчас специалисты ведут подготовительные работы — вывозят лишний грунт и готовят территорию к планировке. Далее предстоит

В Тамбове решили пока не отключать отопление из-за похолодания

10 апреля 2026
В Тамбове отопительный сезон решили продлить из-за ожидаемого похолодания и дождей. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков по итогам совещания с коммунальными службами. По его словам, пока принято решение не отключать отопление в течение ближайшей недели. Окончательную дату

Хоботово и Платоновку могут признать населёнными пунктами трудовой славы

9 апреля 2026
В Тамбовской области сразу два населённых пункта могут получить почётное звание «Населённый пункт трудовой славы». Соответствующий проект постановления правительство региона внесло в областную думу. Речь идёт о посёлке Хоботово Первомайского округа и селе Платоновка Рассказовского округа. Как
