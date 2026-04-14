В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий



Гостями мероприятия стали учащиеся направления «Информатика и вычислительная техника». Ветераны поделились с ними личным боевым опытом и рассказали о службе в разные периоды.



Владимир Савенков рассказал о службе в Афганистане, где он провёл полтора года, о климатических условиях, боевых задачах и товарищах, с которыми проходил службу. Особое внимание он уделил участию в военной операции «Весна-80», а также продемонстрировал архивные фотографии. Ветеран подчеркнул, что уже многие годы занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, считая это важной частью своей миссии.



Подполковник Измайлов, посвятивший службе более 20 лет, рассказал о своём пути в Вооружённых силах, службе в авиации и выполнении задач в зоне специальной военной операции на белгородском приграничье в 2024–2025 годах. Он также представил студентам фото- и видеоматериалы из личного архива.



В ходе встречи состоялся откровенный разговор о значении воинской службы, патриотизма и ответственности перед страной. Ветераны подчеркнули важность поддержки военнослужащих со стороны общества, особенно молодёжи.







Завершилось мероприятие передачей в музей университета «Книги памяти Афганистан 1979–1989», а также чтением авторских стихотворений подполковником Измайловым.



Председатель Тамбовского регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко отметил значимость подобных встреч:



«Ветераны боевых действий передают молодёжи не только историческую правду о событиях, но и личный опыт, который невозможно получить из учебников. Такие мероприятия формируют у студентов понимание ответственности за страну, укрепляют связь поколений и способствуют воспитанию настоящих граждан. Особенно важно, что эта работа ведётся в вузах, где формируется мировоззрение будущих специалистов».



