Союз ветеранов Афганистана из Мичуринска принял участие в уроке мужества «Диалоги поколений» Комментариев: 0



Ветераны боевых действий встречаются с обучающимися на разных площадках города и района, рассказывают о своей службе, своих сослуживцах и их подвигах, призывают молодежь служить в армии и посвятить свою жизнь защите Родины.



6 февраля 2023 года Валерий Николаевич Дудин, ефрейтор ВДВ, ветеран боевых действий в Демократической Республике Афганистан, и Александр Львович Медников, майор пограничных войск ФСБ России, ветеран боевых действий на таджикско-афганской границе, приняли участие в Уроке мужества «Диалоги поколений» в МБОУ СОШ №17 "Юнармеец".



Они рассказали старшеклассникам о годах службы, доблести российской армии и чувстве ответственности перед семьей и своей страной.

Эти люди показали, как нужно выполнять воинский долг, защищать свою Родину, гордо нести звание Русский Солдат!



Школьники с большим интересом слушали выступления гостей, задавали волнующие их вопросы.



В организации отмечают, что пусть никогда не прерывается связь поколений, пусть наши потомки помнят и чтят подвиги своих отцов и дедов! Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которую возглавляет И.И. Волков, уже много лет выполняют важную миссию – воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Сейчас, в период проведения специальной военной операции, эта задача стоит особенно остро.Ветераны боевых действий встречаются с обучающимися на разных площадках города и района, рассказывают о своей службе, своих сослуживцах и их подвигах, призывают молодежь служить в армии и посвятить свою жизнь защите Родины.6 февраля 2023 года Валерий Николаевич Дудин, ефрейтор ВДВ, ветеран боевых действий в Демократической Республике Афганистан, и Александр Львович Медников, майор пограничных войск ФСБ России, ветеран боевых действий на таджикско-афганской границе, приняли участие в Уроке мужества «Диалоги поколений» в МБОУ СОШ №17 "Юнармеец".Они рассказали старшеклассникам о годах службы, доблести российской армии и чувстве ответственности перед семьей и своей страной.Эти люди показали, как нужно выполнять воинский долг, защищать свою Родину, гордо нести звание Русский Солдат!Школьники с большим интересом слушали выступления гостей, задавали волнующие их вопросы.В организации отмечают, что пусть никогда не прерывается связь поколений, пусть наши потомки помнят и чтят подвиги своих отцов и дедов!



