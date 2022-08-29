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» » Руководство администрации Мичуринского района награждено благодарностями союза ветеранов Афганистана

Руководство администрации Мичуринского района награждено благодарностями союза ветеранов Афганистана

Вчера, 16:23
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Руководство администрации Мичуринского района награждено благодарностями союза ветеранов Афганистана Председатель Правления местного отделения Тамбовской области общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Волков И. И. вместе с одним из членов ветеранской организации Топильской Р. В. 16 августа 2022 г. посетили административное здание Мичуринского района. Поводом послужило обстоятельство, которое вызывает чувство уважения и огромной благодарности за оказанную помощь одному из воинов-Афганцев, ветерану боевых действий в ДРА.

По словам Врип главы района Гогиты Дмитриевича Хубулова и начальника отдела труда и социального развития администрации района Алехина Ивана Владимировича нельзя вдохновить человека на подвиг, не преклонившись перед подвигом, уже совершённым. Все дальше уходят от нас в прошлое годы Афганской войны и других локальных войн и интернациональных конфликтов, все актуальнее становятся вопросы не только сохранения памяти о погибших, но и социальной поддержки ветеранов боевых действий. Яркие образцы мужества и героизма, проявленные нашими воинами-земляками в те годы, могут стать надежным ориентиром, образцом для молодого поколения граждан г. Мичуринска, Мичуринского района и России в целом. Мы не вправе предать забвению то, что было нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений. Гогита Дмитриевич и Иван Владимирович не совершили какой-то глобальный трудовой подвиг, они просто отлично выполнили свои трудовые обязанности, оказав очередную помощь нашей ветеранской организации в решении насущных проблем, связанных с осуществлением конкретных благотворительных программ, за что и удостоились чести быть награждёнными Благодарностями от ММО ТО ООО "РСВА".

В нашей ветеранской организации отлажена система помощи инвалидам Афганистана, семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, проводится большая военно-патриотическая работа по месту их жительства.

Ввиду того, что одним из основных направлений уставной деятельности ветеранской организации является оказание, как собственными силами, так и при содействии иных организаций и граждан, различных видов помощи и поддержки ветеранам, в первую очередь инвалидам, а также членам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, в решении их социально-бытовых проблем, в проведении медицинской, социальной и психологической реабилитации, ММО ТО ООО"РСВА" обращает особое внимание на остронуждающихся ветеранов. За время существования нашей ветеранской организации была оказана адресная помощь большому количеству нуждающихся ветеранов, благодаря финансовой поддержке администраций города Мичуринска и Мичуринского района, а также наших благотворителей. На этот раз организация ходатайствовала перед администрацией Мичуринского района об адресной материальной помощи Николаю Владимировичу Киргинцеву, ветерану боевых действий в Афганистане, проживающему в селе Еремеево Мичуринского района.

Раиса Викторовна Топильская, являясь членом ММО ТО ООО "РСВА", побывала в селе и посетила семью Николая Владимировича. В связи с состоянием здоровья ветеран и его семья испытывают материальные трудности и обречены на нищенское существование. Она считает, что Государство должно по достоинству оценивать вклад ветеранов боевых действий, которые сохранили его суверенность и приложили усилия, сопрягая свою службу с риском для здоровья и жизни, в развитие и поддержание конституции Советского Союза и Российской Федерации на международной арене. Оказанная материальная помощь, благодаря слаженной работе присутствующих на награждении, является по-настоящему важным шагом к улучшению положения ветерана. Решение данного вопроса не заставило себя долго ждать. "Ветераны должны жить, а не доживать!" -заявили в один голос награждённые.
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