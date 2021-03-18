Родителям погибших воинов и ветеранам-инвалидам была организована адресная доставка подарков Комментариев: 0



В первые дни весны, волонтёры Мичуринского Волонтёрского Корпуса , помощник Председателя Правления и активные члены ММО ТО ООО "РСВА" организовали адресную доставку продуктов питания и подарков( пледов), родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в Сирии и ветеранам-инвалидам, входящим в состав нашей ветеранской организации. 40 продуктовых пакетов и пледов предоставила Общероссийская Общественная Организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» руководитель И. И. Волков.



Волонтёры Ермолаев Никита и Савельева Алёна ежедневно обзванивали ветеранов-инвалидов интернациональных войн и военных конфликтов, а также семьи погибших при исполнении интернационального долга за пределами РФ с целью предупредить о предстоящем визите гостей, в то время как другие участники проекта закупали подарки(пледы) и оперативно собирали продуктовые наборы, закупленные на средства благотворителей и средства из Фонда Президентских грантов.



Нам трудно передать словами ту гамму чувств и эмоций, которые мы испытали во время этих встреч. Спасибо большое нашим ветеранам и семьям погибших за то, что они сделали. Низкий им поклон.



Именно ветераны войн научили нас отстаивать интересы Родины и добиваться того, чтобы Россия всегда была сильным и свободным государством. Наша ветеранская организация очень рада, что у нас появились волонтёрские движения, для которых поддержка людей старшего поколения, ветеранов войны и семей погибших, стало по-хорошему привычным, ежедневным делом, потребностью души.



В год пандемии такое внимание к ветеранам особенно важно. С пожеланиями крепкого здоровья и счастливых дней в текущем году волонтеры передают подарочные наборы. Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину и кто погиб, исполняя свой воинский интернациональный долг. Это еще один повод напомнить им, как мы их уважаем и чтим, пожелать здоровья и хорошего настроения.



Проведение данной акции стало возможно благодаря Депутату ГД Полякова А.А., генеральному директору ООО АСБ Хохлову Ю.М., с поддержкой гранта Президента РФ, предоставленного Фондом Президентских грантов. В Мичуринске по случаю вывода Советских войск из Афганистана родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в Сирии и ветеранам-инвалидам была организована адресная доставка продуктов питания и подарков.В первые дни весны, волонтёры Мичуринского Волонтёрского Корпуса , помощник Председателя Правления и активные члены ММО ТО ООО "РСВА" организовали адресную доставку продуктов питания и подарков( пледов), родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в Сирии и ветеранам-инвалидам, входящим в состав нашей ветеранской организации. 40 продуктовых пакетов и пледов предоставила Общероссийская Общественная Организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» руководитель И. И. Волков.Волонтёры Ермолаев Никита и Савельева Алёна ежедневно обзванивали ветеранов-инвалидов интернациональных войн и военных конфликтов, а также семьи погибших при исполнении интернационального долга за пределами РФ с целью предупредить о предстоящем визите гостей, в то время как другие участники проекта закупали подарки(пледы) и оперативно собирали продуктовые наборы, закупленные на средства благотворителей и средства из Фонда Президентских грантов.Нам трудно передать словами ту гамму чувств и эмоций, которые мы испытали во время этих встреч. Спасибо большое нашим ветеранам и семьям погибших за то, что они сделали. Низкий им поклон.Именно ветераны войн научили нас отстаивать интересы Родины и добиваться того, чтобы Россия всегда была сильным и свободным государством. Наша ветеранская организация очень рада, что у нас появились волонтёрские движения, для которых поддержка людей старшего поколения, ветеранов войны и семей погибших, стало по-хорошему привычным, ежедневным делом, потребностью души.В год пандемии такое внимание к ветеранам особенно важно. С пожеланиями крепкого здоровья и счастливых дней в текущем году волонтеры передают подарочные наборы. Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину и кто погиб, исполняя свой воинский интернациональный долг. Это еще один повод напомнить им, как мы их уважаем и чтим, пожелать здоровья и хорошего настроения.Проведение данной акции стало возможно благодаря Депутату ГД Полякова А.А., генеральному директору ООО АСБ Хохлову Ю.М., с поддержкой гранта Президента РФ, предоставленного Фондом Президентских грантов.



