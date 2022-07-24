Ветераны интернациональных войн приняли активное участие в летних военизированных учениях- 2022 Комментариев: 0



Мичуринское местное отделение тамбовской области общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» ясно представляет себе цель патриотического воспитания и делает всё возможное для развития у молодежи гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.



Правление нашей ветеранской организации посредством использования инновационных подходов с целью улучшения военно-патриотической, военно-мемориальной и социальной работы, обращает особое внимание и на ветеранов интернациональных войн и локальных конфликтов, исполнивших свой воинский долг за пределами Российской Федерации, и на инвалидов-ветеранов и членов семей погибших, и на представителей молодёжной среды. Мы уверены, что ведущая роль в деле патриотического воспитания молодежи принадлежит ветеранским организациям. ММО ТО ООО «РСВА» проводит большую работу, направленную на воспитание патриотических чувств, формирование духовно-нравственных ценностей у детей, подростков и молодежи, сохранение культурно-исторических традиций и преемственности между поколениями, в которой принимают участие более 1000 школьников, около 700 студентов.



Завершившиеся летние военные учения, о которых речь пойдёт чуть позже, также не остались обделёнными вниманием ветеранов боевых действий, принявших участие в проведении мероприятия военно-патриотической направленности. Арнаутовский С. А., Бабич И. В., Розов В. Н., Хайрадзе Т. Б., Савенков В. М. и Ступаков В. И. совместно провели с ребятами время в день мероприятия.



Летние военизированные учения-- 2022 завершились. Они проводились областной федерацией рукопашного боя совместно с ветеранами боевых действий г. Мичуринска и многочисленными партнёрами в Мичуринском районе. Благодаря финансированию из средств гранта Президента РФ для занятий были дополнительно приобретено специальное оборудование и инвентарь. Учения были организованы для воспитанников военно-спортивного центра «Патриот», бойцов рукопашного боя области и обучающихся Тамбовского областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железнодорожный колледж» им. В.М. Баранова, всего около приняло участие около 100 человек.



Проходили занятия по плаванию, рукопашному бою и самообороне. Участники данного мероприятия учились вязать узлы, преодолевать естественные и искусственные препятствия, стрелять из пневматического оружия, разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина автомата Калашникова. Кроме того представители молодёжной среды прошли элементы маскировки, скрытного и бесшумного передвижения, снятие часового, метание гранат и тактики ведения боя с оружием.



Все проводимые мероприятия посвящены памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, воинам-интернационалистам. а главное их направление сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического прошлого народа. Все дальше уходят от нас в прошлое годы Афганской войны и других локальных войн и интернациональных конфликтов, все актуальнее становятся вопросы не только сохранения памяти о них ввиду того, что наблюдается снижение интереса к историческому прошлому г. Мичуринска и Мичуринского района, но и улучшения военно-патриотического воспитания представителей подрастающего поколения г. Мичуринска и Мичуринского района. Яркие образцы мужества и героизма, проявленные нашими воинами-земляками в те годы, могут стать надежным ориентиром, образцом для молодого поколения граждан г. Мичуринска, Мичуринского района и России в целом.Мичуринское местное отделение тамбовской области общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» ясно представляет себе цель патриотического воспитания и делает всё возможное для развития у молодежи гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.Правление нашей ветеранской организации посредством использования инновационных подходов с целью улучшения военно-патриотической, военно-мемориальной и социальной работы, обращает особое внимание и на ветеранов интернациональных войн и локальных конфликтов, исполнивших свой воинский долг за пределами Российской Федерации, и на инвалидов-ветеранов и членов семей погибших, и на представителей молодёжной среды. Мы уверены, что ведущая роль в деле патриотического воспитания молодежи принадлежит ветеранским организациям. ММО ТО ООО «РСВА» проводит большую работу, направленную на воспитание патриотических чувств, формирование духовно-нравственных ценностей у детей, подростков и молодежи, сохранение культурно-исторических традиций и преемственности между поколениями, в которой принимают участие более 1000 школьников, около 700 студентов.Завершившиеся летние военные учения, о которых речь пойдёт чуть позже, также не остались обделёнными вниманием ветеранов боевых действий, принявших участие в проведении мероприятия военно-патриотической направленности. Арнаутовский С. А., Бабич И. В., Розов В. Н., Хайрадзе Т. Б., Савенков В. М. и Ступаков В. И. совместно провели с ребятами время в день мероприятия.Летние военизированные учения-- 2022 завершились. Они проводились областной федерацией рукопашного боя совместно с ветеранами боевых действий г. Мичуринска и многочисленными партнёрами в Мичуринском районе. Благодаря финансированию из средств гранта Президента РФ для занятий были дополнительно приобретено специальное оборудование и инвентарь. Учения были организованы для воспитанников военно-спортивного центра «Патриот», бойцов рукопашного боя области и обучающихся Тамбовского областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железнодорожный колледж» им. В.М. Баранова, всего около приняло участие около 100 человек.Проходили занятия по плаванию, рукопашному бою и самообороне. Участники данного мероприятия учились вязать узлы, преодолевать естественные и искусственные препятствия, стрелять из пневматического оружия, разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина автомата Калашникова. Кроме того представители молодёжной среды прошли элементы маскировки, скрытного и бесшумного передвижения, снятие часового, метание гранат и тактики ведения боя с оружием.Все проводимые мероприятия посвящены памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, воинам-интернационалистам. а главное их направление сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического прошлого народа.



