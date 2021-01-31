Стартовала областная военизированная зимняя спартакиада - 2021 Комментариев: 0



Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем проявлении он становится активной гражданской позицией личности, выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины.



В рамках реализации социально-значимого проекта "Военная патриотическая работа. Инновации, формы и методы деятельности организации ветеранов в этом направлении", который направлен на улучшение военно-патриотического воспитания среди студентов, школьников, молодежи, в г. Мичуринске и Мичуринском районе проводятся ряд мероприятий, в которых принимают участие более 1000 школьников, около 700 студентов. Все мероприятия, а их около 50-ти, приурочены к 75-летию Победы и 31-годовщине вывода войск из Афганистана.



Стартовала традиционная областная военно-спортивная игра «Одиночная подготовка воина-разведчика» или, по-новому, «Областная военизированная зимняя спартакиада 2021».



Её организаторы: управление образования и науки Тамбовской области, общественная организация «Тамбовская региональная спортивная федерация рукопашного боя», управление народного образования администрации г. Мичуринска, военно-спортивный центр «Патриот» г. Мичуринска, региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тамбовской области, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и Мичуринское городское отделение региональной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" при поддержке фонда Президентских грантов.



Состязания пройдут в два этапа. Первый этап подразумевает под собой муниципальные соревнования, второй - областной финал, который завершится 26 февраля этого года. К Игре допускаются только команды тех учебных заведений Тамбовской области, в которых активно проводятся мероприятия патриотической направленности (военно-спортивные игры, соревнования по военно-прикладным видам спорта, экскурсии, классные часы и т.д.). Ребята соревнуются в следующих видах состязаний: «Конкурс командиров», «Разборка и сборка автомата Калашникова», «Тест на зрительную память», «Снаряжение магазина автомата Калашникова», «Силовая подготовка для юношей», «Силовая подготовка для девушек», «Строевая подготовка», «Фестиваль-конкурс» и «Исторический конкурс» и «Самооборона».



Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию все состязания пройдут в строгом соблюдении соответствующих норм и правил. Управление образования и науки Тамбовской области, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», Общественная организация «Тамбовская региональная спортивная федерация рукопашного боя» и военно-спортивный центр «Патриот» г. Мичуринска при поддержке фонда Президента Российской Федерации организовали семинар с руководителями военно-спортивных клубов, патриотических объединений, преподавателями-организаторами ОБЖ, учителями физической культуры образовательных учреждений области и другими заинтересованными лицами, где были отработаны методики проведения подобных мероприятий в новых условиях.



В Мичуринске уже отобраны организации, которые будут принимать участие в финальной части игры, это команда Тамбовского областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железнодорожный колледж» им. В.М. Баранова и команда Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»



Организаторы мероприятия надеются на повышение уровня военно- патриотического воспитания молодёжи г. Мичуринска и Мичуринского района, а также на приобретение молодым поколением неоценимого опыта в личном общении с ветеранами войн и военных конфликтов.



Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого является всё возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий. Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, и это участие — участие на деятельном уровне — имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в духе патриотизма, преданности высшим жизненным идеалам.



Следует отметить, что благодаря подобным современным подходам к процессу патриотического воспитания, молодое поколение cможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии Отечества. Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи. Основная цель патриотического воспитания — это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества.Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем проявлении он становится активной гражданской позицией личности, выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины.В рамках реализации социально-значимого проекта "Военная патриотическая работа. Инновации, формы и методы деятельности организации ветеранов в этом направлении", который направлен на улучшение военно-патриотического воспитания среди студентов, школьников, молодежи, в г. Мичуринске и Мичуринском районе проводятся ряд мероприятий, в которых принимают участие более 1000 школьников, около 700 студентов. Все мероприятия, а их около 50-ти, приурочены к 75-летию Победы и 31-годовщине вывода войск из Афганистана.Стартовала традиционная областная военно-спортивная игра «Одиночная подготовка воина-разведчика» или, по-новому, «Областная военизированная зимняя спартакиада 2021».Её организаторы: управление образования и науки Тамбовской области, общественная организация «Тамбовская региональная спортивная федерация рукопашного боя», управление народного образования администрации г. Мичуринска, военно-спортивный центр «Патриот» г. Мичуринска, региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тамбовской области, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и Мичуринское городское отделение региональной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" при поддержке фонда Президентских грантов.Состязания пройдут в два этапа. Первый этап подразумевает под собой муниципальные соревнования, второй - областной финал, который завершится 26 февраля этого года. К Игре допускаются только команды тех учебных заведений Тамбовской области, в которых активно проводятся мероприятия патриотической направленности (военно-спортивные игры, соревнования по военно-прикладным видам спорта, экскурсии, классные часы и т.д.). Ребята соревнуются в следующих видах состязаний: «Конкурс командиров», «Разборка и сборка автомата Калашникова», «Тест на зрительную память», «Снаряжение магазина автомата Калашникова», «Силовая подготовка для юношей», «Силовая подготовка для девушек», «Строевая подготовка», «Фестиваль-конкурс» и «Исторический конкурс» и «Самооборона».Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию все состязания пройдут в строгом соблюдении соответствующих норм и правил. Управление образования и науки Тамбовской области, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», Общественная организация «Тамбовская региональная спортивная федерация рукопашного боя» и военно-спортивный центр «Патриот» г. Мичуринска при поддержке фонда Президента Российской Федерации организовали семинар с руководителями военно-спортивных клубов, патриотических объединений, преподавателями-организаторами ОБЖ, учителями физической культуры образовательных учреждений области и другими заинтересованными лицами, где были отработаны методики проведения подобных мероприятий в новых условиях.В Мичуринске уже отобраны организации, которые будут принимать участие в финальной части игры, это команда Тамбовского областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Железнодорожный колледж» им. В.М. Баранова и команда Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»Организаторы мероприятия надеются на повышение уровня военно- патриотического воспитания молодёжи г. Мичуринска и Мичуринского района, а также на приобретение молодым поколением неоценимого опыта в личном общении с ветеранами войн и военных конфликтов.Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого является всё возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий. Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, и это участие — участие на деятельном уровне — имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в духе патриотизма, преданности высшим жизненным идеалам.Следует отметить, что благодаря подобным современным подходам к процессу патриотического воспитания, молодое поколение cможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии Отечества.



