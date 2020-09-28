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В Мичуринском районе состоялись соревнования по стрельбе из пневматического оружия
Сегодня, 10:11
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В Мичуринском районе на турбазе военно-спортивного центра «Патриот» по традиции состоялись соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди ветеранов Афганистана и воспитанников военно-патриотических клубов. Упражнения выполнялись из винтовки и пистолета. По условиям состязаний итоги подводились путём сложения результатов.
Особенно хотелось бы отметить армейскую выучку ветеранов, все участники продемонстрировали высокую огневую подготовку, несмотря на их почтенный возраст. Они умело управлялись с оружием. Это пример патриотического воспитания молодёжи, по принципу: делай как я.
Организовали соревнования Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и общественная организация «Тамбовская региональная спортивная федерация рукопашного боя». При поддержке фонда Президента Российской Федерации.
Среди ветеранов первое место занял Виталий Николаевич Похорский, второе Игорь Викторович Бабич, третье Юрий Николаевич Бабичев. У ребят первым стал Тимофей Нечаев, второе место Никита Власов, третье Иван Тимошкин. Победители и призёры были награждены дипломами и сладкими призами.
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