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Жительницу Тамбовского округа будут судить за выплаты на несуществующих детей

Сегодня, 20:09
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Жительницу посёлка Калинин Тамбовского округа будут судить по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. По версии следствия, женщина почти три года получала деньги на детей, которых в действительности не существовало.

Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. 41-летнюю женщину обвиняют по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере.

По данным следствия, с марта 2023 года по январь 2026 года обвиняемая оформила меры социальной поддержки, предъявив поддельные свидетельства о рождении двоих детей. На основании этих документов она получила из бюджета более 900 тыс. рублей.

В прокуратуре уточнили, что женщина признала вину. Вместе с уголовным делом в Тамбовский районный суд направлен иск о возмещении причинённого ущерба.
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