|
|
Жительницу Тамбовского округа будут судить за выплаты на несуществующих детей
Жительницу посёлка Калинин Тамбовского округа будут судить по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. По версии следствия, женщина почти три года получала деньги на детей, которых в действительности не существовало.
Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. 41-летнюю женщину обвиняют по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере.
По данным следствия, с марта 2023 года по январь 2026 года обвиняемая оформила меры социальной поддержки, предъявив поддельные свидетельства о рождении двоих детей. На основании этих документов она получила из бюджета более 900 тыс. рублей.
В прокуратуре уточнили, что женщина признала вину. Вместе с уголовным делом в Тамбовский районный суд направлен иск о возмещении причинённого ущерба.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Жительницу посёлка Калинин Тамбовского округа будут судить по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. По версии следствия, женщина почти три года получала деньги на детей, которых в действительности не существовало. Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение и
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по спору администрации Мичуринска с Центрально-Чернозёмным межрегиональным управлением Росприроднадзора. Муниципалитет пытался отменить предписание об устранении нарушений на городских очистных сооружениях в районе улицы ЦГЛ, но
Правительство Тамбовской области подготовило законопроект о расширении прогнозного плана приватизации государственного имущества на 2026−2028 годы. Как сообщает издание «Вердикт», инициативу внёс глава региона Евгений Первышов. В перечень объектов, которые область планирует продать в 2026
Капитальный ремонт фасада здания Ленинского районного суда Тамбова на улице Интернациональной выполнит московское ООО «Две столицы». Контракт на 43,1 млн рублей заключили 6 июля с единственным участником торгов. Заказчиком выступает управление Судебного департамента в Тамбовской области,
Основное здание ансамбля «Красные казармы» на улице Студенецкой, 9Ж в Тамбове продали на торгах за 3,3 млн рублей. Новым собственником объекта культурного наследия стало ООО «Возрождение», сообщил глава администрации города Максим Косенков. Ранее историческое здание выставляли на торги с начальной
Игрушки в образе жениха и невесты из Котовска передадут участникам третьего Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие пройдёт 8 июля в Национальном центре «Россия» и будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Идею подарить специальные экземпляры котовских
Учредитель тамбовского производственного объединения «Агротех» Никита Милюков стал финалистом V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Он вошёл в десятку лучших руководителей малых и средних промышленных предприятий страны. Итоги конкурса подвели по результатам народного голосования и
В администрации Тамбова произошли кадровые перестановки в структуре муниципальных предприятий. О новых назначениях глава города Максим Косенков сообщил на еженедельной планёрке. Роман Дворецков, ранее руководивший МБУ «Дирекция городских дорог», перешёл на должность директора МУП «Тамбовгортранс».
В Тамбове до сих пор не устранена проблема с холодным водоснабжением. Причиной остаётся повреждение на водоводе, идущем от водозаборного узла № 2. Об этом 6 июля на оперативном совещании у главы региона сообщил министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин. По словам министра, ситуация в
Группа компаний «Прогресс Агро» завершила строительство современного элеваторного комплекса в Тамбовской области.Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд рублей. Предприятие уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, первое зерно здесь планируют принять в августе. Для агрохолдинга это первый
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Строй НЭС-АБ» Мисака Демурчяна и бывшего генерального директора компании Павла Афанасьева. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 198 УК РФ — в уклонении от уплаты налогов путём включения в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе выводы о фактической аффилированности между обанкротившимся тамбовским оптовым продавцом табака ООО «Сад» и его контрагентом ООО «Роял-Флейва». Апелляционная жалоба «Роял-Флейвы», которая пыталась убрать эти выводы из мотивировочной части
Жителям многоквартирного дома № 193 на улице Астраханской в Тамбове вернули более 1 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Деньги были возвращены в результате перерасчёта платы за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, проверку провели по обращению местной
В Тамбовском муниципальном округе прошёл первый Агрозабег, сообщает деловое издание «Вердикт». Его провели на полях агрофирмы «Октябрьская» в Лысых Горах — там, где обычно работают тракторы и комбайны, в этот раз звучали стартовые команды, аплодисменты и финишные поздравления. Несмотря на дождь в
Тамбовская область получит 59 новых школьных автобусов отечественного производства. Распоряжение о поставке транспорта в регионы подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Новые автобусы должны заменить изношенную технику и снизить нагрузку на маршруты, по которым
В Тамбове планируют продолжить установку камер видеонаблюдения на контейнерных площадках. В городской администрации считают, что такой контроль поможет быстрее выявлять тех, кто превращает обычные места сбора бытового мусора в бесплатный полигон для всего, что жалко вывозить по правилам. Вопрос
Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили отчёт об исполнении регионального бюджета за 2025 год. Доходы областной казны составили 81,8 млрд рублей, расходы — 81,4 млрд рублей. По итогам года бюджет исполнен с профицитом в размере 410,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального
Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 54-летнему жителю Тамбова Руслану Мякишеву, признав его виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы. Первые два года он
Арбитражный суд Тамбовской области утвердил мировое соглашение по многолетнему спору вокруг недостроенного 11-этажного здания на улице Советской, 134А в Тамбове. Как сообщает деловое издание «Вердикт», администрация города отказалась от требований о сносе объекта, а взамен муниципалитет получит в
В Тамбове готовятся выставить на торги объект культурного наследия регионального значения — «Доходный дом Пикулина», расположенный по адресу: улица Октябрьская, 30. Информация о подготовке аукциона опубликована на платформе «Наследие.ДОМ.РФ», сообщили в правительстве Тамбовской области.
В Тамбове к административной ответственности привлекли местного жителя, который незаконно сбросил строительные отходы с грузового автомобиля. Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области, нарушителю назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Нарушение было выявлено в