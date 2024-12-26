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Руководителя ООО «Спецуниверсал» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 126 млн рублей
Сегодня, 08:32
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Прокуратура Тамбовской области направила в суд дело фактического руководителя строительной компании ООО «Спецуниверсал», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сумма недоплаченных налогов составляет свыше 126 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено, материалы дела переданы в Октябрьский районный суд Тамбова.
По версии следствия, в налоговых декларациях за 2017–2019 годы обвиняемый указал ложные данные о расходах, налоговых вычетах и НДС, что позволило избежать значительных налоговых выплат. В рамках дела подан иск о возмещении ущерба.
Имя обвиняемого официально не раскрывается, но источники сообщают, что речь идёт об Александре Болоткине, которому принадлежит 60% компании.
ООО «Спецуниверсал» зарегистрировано в Тамбове в 2007 году и занимается строительством жилых и нежилых объектов. Уставный капитал предприятия составляет 20 тысяч рублей. Генеральный директор — Илья Мишанин.
Финансовая деятельность компании нестабильна:
В 2022 году выручка составила 550 млн рублей, а чистая прибыль — 9,7 млн рублей.
В 2023 году выручка упала до 112 млн рублей, при этом зафиксирован убыток в размере 1,5 млн рублей.
Дополнительно в августе 2023 года ФНС подала иск о банкротстве компании из-за задолженности в 348,4 млн рублей. Дело о банкротстве рассматривается судом, очередное заседание назначено на 22 января 2025 года.
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