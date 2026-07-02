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Власти Тамбова отказались от сноса 11-этажного долгостроя у «Кристалла» в обмен на кинотеатр «Родина»
Вчера, 14:30
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Арбитражный суд Тамбовской области утвердил мировое соглашение по многолетнему спору вокруг недостроенного 11-этажного здания на улице Советской, 134А в Тамбове. Как сообщает деловое издание «Вердикт», администрация города отказалась от требований о сносе объекта, а взамен муниципалитет получит в собственность объект культурного наследия — кинотеатр «Родина».
Спор продолжался с 2020 года. Тогда администрация Тамбова и прокуратура потребовали снести либо привести в соответствие с разрешительной документацией строящийся объект у ЛДС «Кристалл». По разрешению на строительство здесь должен был появиться девятиэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, однако проверка выявила, что фактически возведён монолитный каркас 11-этажного здания.
В ходе судебного разбирательства были проведены несколько строительных экспертиз. Они показали, что объект не создаёт угрозы жизни и здоровью граждан, однако использовать его по первоначальному назначению невозможно из-за превышения допустимой этажности. При этом эксперты пришли к выводу, что демонтаж двух верхних этажей без риска повреждения всей конструкции практически невозможен.
После смерти застройщика Сергея Юрина в дело вступили его наследники, которые продолжили судебный процесс. В итоге стороны пришли к мировому соглашению.
Согласно его условиям, администрация города полностью отказалась от требований о признании здания самовольной постройкой и его сносе. Недострой сохраняется в существующем виде — с 11 этажами и готовностью около 65%. Наследники обязались завершить строительство в установленном законом порядке, а город, в свою очередь, не будет расторгать договор аренды земельного участка до конца 2027 года.
Главным условием мирового соглашения стала безвозмездная передача муниципалитету объекта культурного наследия — здания бывшего кинотеатра «Родина» на улице Интернациональной. Передать его в собственность города наследники должны в течение 20 рабочих дней после вступления судебного определения в законную силу. В противном случае они лишатся права требовать исполнения остальных условий соглашения.
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