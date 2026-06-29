Оправдание экс-директора ФК «Тамбов» отменили: дело вновь рассмотрит суд Комментариев: 0



Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, ранее суд первой инстанции оправдал бывшего руководителя клуба по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), придя к выводу об отсутствии в её действиях состава преступления. Кроме того, за Ольгой Коноваловой было признано право на реабилитацию.



Прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его. Апелляционная инстанция поддержала доводы государственного обвинителя, отменив оправдательный приговор.



Как ранее сообщало деловое издание «Вердикт», уголовное дело связано с предполагаемым хищением более 700 тыс. рублей бюджетных средств, выделенных футбольному клубу «Тамбов». По версии следствия, в 2019 году деньги были перечислены аффилированной компании под видом оплаты питания спортсменов, хотя фактически услуги, как считает обвинение, оказаны не были. Защита, в свою очередь, настаивала, что следствие не доказало, что были израсходованы именно бюджетные средства.



Судебное разбирательство продолжается уже почти три года. За это время суд дважды признавал Ольгу Коновалову виновной и назначал ей условное наказание, однако оба обвинительных приговора были отменены областным судом. В апреле 2026 года бывшего директора клуба оправдали, но теперь и это решение признано незаконным.



ФК «Тамбов» был основан в 2013 году, в 2019 году вышел в Российскую премьер-лигу, однако уже в 2021 году прекратил существование из-за тяжёлого финансового положения. После этого деятельность клуба стала предметом ряда уголовных расследований. Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой по делу о мошенничестве. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд Тамбова в ином составе.Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, ранее суд первой инстанции оправдал бывшего руководителя клуба по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), придя к выводу об отсутствии в её действиях состава преступления. Кроме того, за Ольгой Коноваловой было признано право на реабилитацию.Прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его. Апелляционная инстанция поддержала доводы государственного обвинителя, отменив оправдательный приговор.Как ранее сообщало деловое издание «Вердикт», уголовное дело связано с предполагаемым хищением более 700 тыс. рублей бюджетных средств, выделенных футбольному клубу «Тамбов». По версии следствия, в 2019 году деньги были перечислены аффилированной компании под видом оплаты питания спортсменов, хотя фактически услуги, как считает обвинение, оказаны не были. Защита, в свою очередь, настаивала, что следствие не доказало, что были израсходованы именно бюджетные средства.Судебное разбирательство продолжается уже почти три года. За это время суд дважды признавал Ольгу Коновалову виновной и назначал ей условное наказание, однако оба обвинительных приговора были отменены областным судом. В апреле 2026 года бывшего директора клуба оправдали, но теперь и это решение признано незаконным.ФК «Тамбов» был основан в 2013 году, в 2019 году вышел в Российскую премьер-лигу, однако уже в 2021 году прекратил существование из-за тяжёлого финансового положения. После этого деятельность клуба стала предметом ряда уголовных расследований.



