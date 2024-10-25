Бывший гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова вновь признана виновной в присвоении средств Комментариев: 0



Летом 2023 года Ленинский районный суд уже приговорил Коновалову к трём годам условного заключения, но приговор был отменён в апелляционной инстанции. При повторном рассмотрении Советский районный суд Тамбова снова подтвердил её вину, уменьшив срок условного наказания до двух лет. На данный момент приговор не вступил в силу.



Стоит отметить, что в мае этого года Коновалова вместе с Павлом Худяковым была признана виновной в растрате и мошенничестве в особо крупном размере, за что получила ещё четыре года условного лишения свободы. После задержания в 2021 году Коновалова провела около девяти месяцев в СИЗО, а затем находилась под домашним арестом. Вдобавок к наказанию суд обязал её возместить ущерб бюджету Тамбовской области.



Фото: ФК «Тамбов»

Советский районный суд Тамбова повторно признал экс-гендиректора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову виновной в присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения. Как сообщается, Коновалова перевела на счёт подконтрольной компании 708 155 рублей, выделенных клубу в 2019–2020 годах из бюджета управления по физической культуре и спорту Тамбовской области для финансирования участия в соревнованиях. Прокуратура отметила, что деньги были использованы ею в личных целях.Летом 2023 года Ленинский районный суд уже приговорил Коновалову к трём годам условного заключения, но приговор был отменён в апелляционной инстанции. При повторном рассмотрении Советский районный суд Тамбова снова подтвердил её вину, уменьшив срок условного наказания до двух лет. На данный момент приговор не вступил в силу.Стоит отметить, что в мае этого года Коновалова вместе с Павлом Худяковым была признана виновной в растрате и мошенничестве в особо крупном размере, за что получила ещё четыре года условного лишения свободы. После задержания в 2021 году Коновалова провела около девяти месяцев в СИЗО, а затем находилась под домашним арестом. Вдобавок к наказанию суд обязал её возместить ущерб бюджету Тамбовской области.Фото: ФК «Тамбов»



