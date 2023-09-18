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» » Отменен приговор в отношении экс-директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой

Отменен приговор в отношении экс-директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой

Сегодня, 09:10
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Отменен приговор в отношении экс-директора ФК «Тамбов» Ольги КоноваловойРанее генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова была осуждена Ленинским районным судом города Тамбова за мошенничество в крупном размере к трехлетнему условному лишению свободы с испытательным сроком в три года.

Однако прокуратура Тамбовской области не согласилась с этим приговором, указав на значительные нарушения уголовно-процессуального закона, и подала апелляцию.

Тамбовский областной суд поддержал аргументы апелляционной стороны и отменил приговор, направив уголовное дело на повторное рассмотрение в первой инстанции.

Фото: YouTube
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