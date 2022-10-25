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Главный бухгалтер ИК №1 признана виновной в присвоении имущества
Сегодня, 10:47
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Суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру исправительной колонии № 1, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества».
Суд установил, что с июня по август 2021 года обвиняемая делала расходные кассовые ордера, в которых получателями денежных средств указывала умерших или уже ранее освободившихся осужденных с «липовыми» паспортными данными. Затем фальшивые ордера передавались подчиненным главбуха, которые выдавали ей деньги. Главбух получила незаконно более 90 тыс. рублей.
Суд ее признал виновной и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. рублей.
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