В Тамбовской области мобилизованным начали выплачивать по 50 тыс. рублей 0 Мобилизованные с территории Тамбовской области начали получать единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Выплата не предполагает заявлений и подтверждений о мобилизации справками, начисляется автоматически по спискам, предоставленным из военкомата.

Главный бухгалтер ИК №1 признана виновной в присвоении имущества 0 Суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру исправительной колонии № 1, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества».

Глава региона проинспектировал реализацию проекта «Дворы Тамбовщины» 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров проинспектировал реализацию регионального проекта «Дворы Тамбовщины» в Котовске, Мичуринске и Тамбове. Например, в Мичуринске работы практически завершены, аналогичная картина в Котовске, а в Тамбове все сложнее.

Прокуратура в судебном порядке защитила права инвалида 0 Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

До конца года в области капитально отремонтируют здания семи школ 0 В 2022 году по федеральной программе «Развитие образования» в Тамбовской области капитально отремонтируют здания четырнадцати школ. В половине из них работы завершились к началу нового учебного года. Еще в семи близки к завершению.

ВООПИК предложил перенести памятник «солдатам поневоле» на севере Тамбова 0 Члены Совета по монументальному искусству отклонили инициативу руководства регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры демонтировать в северной части Тамбова монумент «русско-французской дружбе»- «солдатам поневоле». Представители организации предложили его

Депутат призвал отказаться от сомнительной инициативы укрупнения Тамбова 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров опубликовал ответ из Федеральной службы государственной статистики по вопросу численности населения города Тамбова. Напомним, что Тамбовская городская Дума с подачи руководства администрации Максима Косенкова инициировала процесс присоединения к

Проведено совещание, посвященное вопросам противодействия преступным посягательствам на финансовом рынке 0 Сегодня, 25 октября 2022 года, под председательством прокурора области Александра Гулягина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов.

Доходы Тамбовской области вырастут на 2,8 млрд рублей 0 В минувшую пятницу на заседании Тамбовской областной Думы были рассмотрены поправки в областной бюджет. Доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются на 2,8 млрд рублей.

ФК «Спартак» проиграл команде из Брянска 0 Вчера наша футбольная команда «Спартак» сразилась в Тамбове с командой «Динамо» из Брянска, игра закончилась в пользу гостей.

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России 0 Сегодня отмечается День подразделений специального назначения (День спецназа) в России. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Сегодня в Тамбовской области отмечают День профсоюзного работника 0 Особой датой в нашем регионе считают 24-ое октября 1948-ого года - День проведения 1-ой областной конференции профсоюзов, решением которой был создан Облсовпроф. Сегодня это День профсоюзного работника.

За 175 рублей в Тамбове хотят отдать в аренду историческое здание 0 9 ноября пройдут торги по сдаче в аренду объекта культурного наследия на улице Советской, 67 в Тамбове. Начальное предложение о стоимости аренды составляет всего около 175 рублей в год или по рублю за квадратный метр площади объекта, который состоит из двух этажей.

Из-за футбольного мачта в центре Тамбова ограничат движение 0 Сегодня в Тамбове состоится футбольный матч национальной лиги 2 между командами «Спартак» из Тамбова и «Динамо» по этой причине около стадиона «Спартак» будет ограничено движение транспортных средств.

Выявлены нарушения качества питьевой воды в с.Новое Грязное Сосновского района 0 В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области продолжают поступать жалобы жителей Тамбовской области на качество питьевой воды. Так, в августе текущего года к Уполномоченному обратился житель с.Новое Грязное Сосновского района с жалобой на качество питьевой воды из водоразборных

В Ахлебиновской роще в Тамбове высаживают молодые деревья 0 На территории Ахлебиновской рощи в Тамбове сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения и зеленхоза высадили молодые саженцы дуба.

Студентам Мичуринского аграрного университета не выплатили стипендию 0 Сложная ситуация сложилась с задержкой выплат стипендией студентам Мичуринского государственного аграрного университета. В адрес главы Тамбовской области Максима Егорова стали поступать обращения на этот счет, что по состоянию на текущую дату стипендии за сентябрь не выплачены.

18 млн рублей составляют долги по заработной плате 0 По состоянию на октябрь суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам в Тамбовской области превышает 18 млн рублей, - сообщает Тамбовстат.

В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей 0 В результате сильных продолжительных дождей, которые составили от 150 до 236% месячной нормы в Тамбовской области произошло переувлажнение почвы, что привело к остановке сезонных полевых работ во многих муниципальных образованиях.