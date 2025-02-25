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Суд отменил приговор экс-директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой
Сегодня, 09:02
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Тамбовский областной суд пересмотрел дело бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой и отменил ранее вынесенный ей приговор. Ранее она была признана виновной в мошенничестве и получила два года условного наказания. Теперь рассмотрение дела будет проходить в Советском районном суде Тамбова.
По данным следствия, Коновалова похитила 708,16 тыс. рублей из бюджета, предназначенного для развития спорта. Эти средства были переведены на счёт аффилированной с ней компании ООО «Вездеходофф» под видом оплаты питания футболистов, однако фактически услуги не оказывались.
Апелляционная инстанция пришла к выводу, что в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения, что послужило основанием для отмены приговора.
Футбольный клуб «Тамбов», основанный в 2013 году, добился значительных успехов, выиграв в 2019 году Футбольную национальную лигу и дважды выступив в Российской премьер-лиге. Однако в 2021 году клуб столкнулся с финансовыми трудностями, что привело к задержкам зарплат и в конечном итоге к банкротству.
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