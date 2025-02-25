В Тамбовской области задержан иностранец с крупными штрафами за нарушения ПДД 0 На трассе Р-22 «Каспий», недалеко от Тамбова, сотрудники ГИБДД задержали иностранного гражданина, управлявшего автомобилем Chevrolet с нероссийскими номерами. Проверка показала, что водитель накопил штрафов за различные нарушения правил дорожного движения на сумму более 100 тысяч рублей.

Воронежская область просит 7 млрд рублей на реконструкцию трассы Р-193 0 Правительство Воронежской области обратилось в Совет Федерации с запросом на выделение 7 млрд рублей для реконструкции участка федеральной трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов». Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Данил Кустов в ходе презентации инвестиционных

Суд отменил приговор экс-директору ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой 0 Тамбовский областной суд пересмотрел дело бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой и отменил ранее вынесенный ей приговор. Ранее она была признана виновной в мошенничестве и получила два года условного наказания. Теперь рассмотрение дела будет проходить в

Инструменты льготной поддержки аграриев представили на форуме в Тамбовской области 0 Агропромышленный форум «Весенний сев 2025», посвящённый подготовке к проведению весенних полевых работ, состоялся в Тамбовской области. В обсуждении актуальных вопросов сферы сельского хозяйства приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты

В Тамбове выявлены нарушения в использовании средств дорожного фонда 0 Контрольно-счётная палата города Тамбова провела проверку целевого и эффективного использования средств муниципального дорожного фонда за 2023 год. Инициатором проверки выступил руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров.

В Тамбовской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ 0 С 17 по 23 февраля в Тамбовской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 7%. Однако этот показатель остаётся на 16% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в два раза ниже эпидемического порога, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тамбове выявили нарушения при восстановлении сгоревшего исторического дома 0 Региональный департамент по охране объектов культурного наследия обнаружил нарушения со стороны нового владельца исторического здания, расположенного на пересечении улиц Базарной и Куйбышева в Тамбове. ООО «СК «Старт», которое приобрело сгоревший особняк за символический рубль в мае прошлого года,

«Своих не бросаем»: ветераны продолжают поддержку бойцов 0 24 февраля исполнилось три года с начала специальной военной операции. За это время по всей стране развернулась масштабная волонтёрская работа: создаются пункты сбора гуманитарной помощи, неравнодушные граждане, общественные организации и государственные структуры объединяют усилия для поддержки

В Знаменском округе отремонтируют дороги на 165 млн рублей 0 Ивановская компания ООО «Независимая строительная компания» займётся дорожным ремонтом в Знаменском округе Тамбовской области. Общая стоимость двух заключённых контрактов составляет 165 млн рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.

В Тамбовской области расследуют жестокий расстрел собак 0 В окрестностях села Тригуляй Тамбовской области неизвестные жестоко расправились с бездомными животными. В региональном управлении МВД подтвердили, что по данному факту ведётся проверка.

В Тамбовской области возникли задержки с поставками льготных лекарств 0 В Тамбовской области зафиксированы проблемы с оперативной доставкой медикаментов для граждан, имеющих право на льготное обеспечение. Об этом на правительственном совещании сообщила глава регионального Минздрава Екатерина Юнькова.

В Мичуринске открыли мемориальную доску в честь погибшего героя Александра Тихомирова 0 В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, в Мичуринске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о старшем лейтенанте Александре Дмитриевиче Тихомирове, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

В Тамбове прошёл футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» 0 В Тамбове во второй раз состоялся футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», в котором приняли участие дети из детских домов, социально-реабилитационных центров, а также ребята из неблагополучных и неполных семей. Турнир прошёл 22 февраля в манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов», собрав

В Тамбовской области увеличат размер социального пособия на погребение 0 В Тамбовской области планируют проиндексировать социальное пособие на погребение. Проект поправок в региональный закон «О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела» проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Банкротящийся «Жилтехсервис» требует признать несостоятельным застройщика «Стройинвест» 0 Тамбовская управляющая компания «Жилтехсервис» подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом строительной организации ООО «Стройинвест». Сумма исковых требований составляет 8,3 миллиона рублей. Кроме того, компания ходатайствовала о предоставлении отсрочки на выплату

В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества 0 Сегодня в Тамбовской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Жители региона отдают дань уважения всем, кто с честью исполнял и исполняет свой воинский долг, защищая Родину.

Прокуратура Тамбова через суд добилась строительства тротуара и освещения на опасном участке дороги 0 После многочисленных обращений жителей прокуратура Тамбова провела проверку по факту отсутствия тротуара и освещения на участке дороги от Моршанского шоссе до дома 187г по улице Советской. Проблема касалась безопасности пешеходов, вынужденных передвигаться по проезжей части из-за отсутствия

Дмитрий Истомин назначен заместителем председателя Тамбовского областного суда 0 Указом президента России Владимира Путина от 21 февраля новым заместителем председателя Тамбовского областного суда назначен Дмитрий Истомин.

«Военторг-Москва» сдаёт в аренду объекты торговли и питания 0 АО «Военторг-Москва», принадлежащее Министерству обороны РФ, объявило аукцион на аренду пяти объектов в Тамбове, предназначенных для торговли и общественного питания. В список помещений вошли чайные, магазины и нежилые помещения.

Андрей Жидков снова поборется за пост главы Тамбовской области 0 На сайте Тамбовского областного отделения КПРФ появилась информация о том, что на заседании бюро партии определены кандидаты на выборы Главы Тамбовской области, а также партийная тройка для выборов в Тамбовскую городскую Думу.