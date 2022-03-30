Тамбовский крытый рынок признан лучшим в России 0 Вчера состоялась церемония награждения победителя Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами Российской Федерации» в номинации «Лучший розничный рынок» им стало ООО «Новый рынок», общество обслуживает крытый рынок в центре Тамбова.

В суд передадут дело в отношении экс-директора ФК «Тамбов» 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой, которую обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами.

Прокуратура требует признать недействительной концессию в Котовске 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск о признании недействительной концессии между администрацией г. Котовска и ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Общество с 2017 года реализует проект по строительству и обслуживанию котельных в моногороде.

Не выдержал критики: глава Сампурского района ушел в отставку 0 Глава Сампурского района Николай Евдокимов подал в отставку. Должность он занимал с 2015 года, повторно был переизбран в конце 2020 года.

Попытка обгона на дороге привела к ДТП 0 Вчера в Рассказово произошло ДТП молодая особа, управлявшая автомобилем «ВАЗ-21104», при выполнении обгона столкнулась с движущимся впереди автомобилем, который поворачивал налево.

Тамбовский горизбирком ликвидируют 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о ликвидации избирательной комиссии города Тамбова. Избирательная комиссия города Тамбова была создана в марте 2016 года.

Депутаты удовлетворены ремонтом и содержанием дорог 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты почти единогласно признали работу администрации города по ремонту и содержанию дорог за 2021 год удовлетворительной. По мнению народных избранников, работа вышла на качественно новый уровень, отчет был внесен главой администрацией Максимом

В Тамбове проходит форум «Цифровая прокачка региона» 0 В Тамбове проходит стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Тамбовская область». В наш регион приехали эксперты по внедрению цифровых технологий в агропромышленном комплексе страны.

АО «ТСК» закупила более 600 контейнеров для ТКО 0 АО «Тамбовская сетевая компания» закупило 620 новых контейнеров для ТКО. В частности, региональным оператором было приобретено 220 пластиковых контейнеров с крышкой объёмом 1,1 куб.м., 300 металлических контейнеров объёмом 0,75 куб.м., а также 100 оцинкованных контейнеров объёмом 1,1 куб.м. Такое

В отношении гендиректора строительной компании «Козерог» возбуждено уголовное дело 0 По факту не выплаты заработной платы в отношении генерального директора строительной фирмы «Козерог» Павла Горбунова возбуждено уголовное дело. По информации СК с ноября прошлого года по февраль этого года не выплачивал заработную плату 117-ти работникам, общая сумма задолженности превышает 13 млн

На 12% выросло количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств 0 На заседании Антинаркотической комиссии Тамбовской области обсудили итоги мониторинга наркоситуации в регионе и задачи по стабилизации наркотической обстановки в текущем году.

Эксперты высказались насчет движения «Тамбовская земля» 0 На днях было объявлено о создании движения «Тамбовская земля», цель которого выявлять застарелые социально-экономические проблемы региона и предлагать властям пути их решения. Советник врио главы администрации Тамбовской области Алексей Кондратьев считает, что власть и общество должны работать в

УК «Новый век» задолжало за один дом ПАО «Квадра» почти миллион рублей 0 Управляющая компания «Новый век» оказалась в поле зрения правоохранительных органов. По обращению жильцов дома № 82 по ул. Мичуринская прокуратура провела проверку, как оказалось управляющая компания злостный неплательщик за поставленные энергоресурсы. Лишь перед ПАО «Квадра» по состоянию на 22

Жители Тамбовской области намерены увеличить площадь посадки картофеля 0 Согласно данным опроса компании SuperJob жители Тамбовской области намерены в текущем году увеличить площадь посадки картофеля. Сажать картофель в 2022 году собирается 62 % землевладельцев в нашем регионе. При этом 53 % уже выращивали картофель.

Страшное ДТП с участием двух фур произошло в Сампурском районе 0 Вчера на 525-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Сампурском районе Тамбовской области произошло серьезное ДТП с участием двух фур.

Депутаты призывают навести порядок в сфере грантовой поддержки сельского хозяйства 0 На днях было предъявлено обвинение фермеру, депутату Рассказовского райсовета в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК. Используя ложную заявку на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы вместе с подельником похитил 30 млн руб.

В Тамбовской области планируют возродить футбол 0 Накануне руководитель региона Максим Егоров провел селекторное совещание о развитии футбола Тамбовской области. Он рассказал о старте областной программы «Возрождение тамбовского футбола». Максим Егоров поручил главам городов и районов обеспечить участие в обновленном чемпионате области минимум

В Тамбовской области создадут Правительство 0 На заседании комитета по законодательству областной Думы рассмотрены поправки в Устав (Основной закон) Тамбовской области. В декабре прошлого года вступил в действие федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В соответствие с нормами этого

В Генпрокуратуру поступило очередное обращение насчет мандата экс-губернатора 0 В очередной раз Генеральная прокуратура РФ рассмотрит ситуацию вокруг законности наделения мандатом депутата Тамбовской областной Думы Александра Никитина.

Тамбовчан ожидает похолодание и сильный ветер 0 Жителей Тамбовской области в эти выходные ожидает сильные ветер и похолодание. Ночью температура опустится до -5 градусов, а завтра в Тамбове +2 градуса и снег с дождем.