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В суд передадут дело в отношении экс-директора ФК «Тамбов»
Сегодня, 10:46
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой, которую обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами.
По версии следствия гендиректор замешан в хищении 700 тыс. руб., которые должны были быть направлены на питание спортсменов. В сентябре прошлого года года Коновалову задержали в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и отправили под арест.
В ближайщее время уголовное дело передадут в суд.
Фото: osnmedia.ru, Eurostavkа
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