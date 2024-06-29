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С бывшего гендиректора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой хотят взыскать убытки
Конкурсный управляющий ФК «Тамбов» Константин Жильцов потребовал взыскать с бывшего генерального директора футбольного клуба Ольги Коноваловой 20 миллионов рублей убытков. Заявление о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц поступило в арбитражный суд Тамбовской области в рамках дела о банкротстве футбольного клуба, которое рассматривается уже около 3,5 лет, с февраля 2021 года. Несостоятельным футбольный клуб был признан 21 октября 2021 года.
Весной этого года бывшим руководителям ФК «Тамбов» Ольге Коноваловой и Павлу Худякову был вынесен обвинительный приговор. Их признали виновными в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах, а также в растрате средств с использованием служебного положения. Коновалова похитила свыше 1,7 миллиона рублей, полученных в качестве субсидии в рамках государственной программы Тамбовской области, а Худяков присвоил более 2,7 миллиона рублей, поступивших в качестве заработной платы сотрудникам клуба.
Прокуратура утверждает, что действия Коноваловой и Худякова нанесли значительный ущерб финансовому состоянию клуба, что в конечном итоге и привело к банкротству.
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